Pakistan में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल

Pakistan में अफरा-तफरी के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला के साथ आर्मी और पुलिस के जवान मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान में जमकर शेयर किया जा रहा है और मौजूदा सरकार की आलोचना की जा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस और फौज ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: May 11, 2023 13:16 IST
Pakistan में अफरा-तफरी के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला के साथ आर्मी और पुलिस के जवान मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के आधिकारिक अकाउंट ने इस वीडियो का ट्वीटर पर डाला है। 

Also Read: Pakistan में हालात बेकाबू, फौज और जनता आमने-सामने, एटम बम भी खतरे में 

इस वीडियो को पाकिस्तान में जमकर शेयर किया जा रहा है और मौजूदा सरकार की आलोचना की जा रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस और फौज ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। 

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फौज को पंजाब राज्य में तैनात कर दिया गया है। अब तक सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 घायल हो चुके हैं। पीटीआई के करीब 1,000 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। गुरूवार को भी पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं।

May 11, 2023