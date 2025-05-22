scorecardresearch
Walmart Layoff: 1,500 कर्मचारी पर खतरे की घंटी, Report- कंपनी कर सकती है छंटनी

Walmart Layoff: अमेरिका की सबसे बड़े कंपनी Walmart 1,500 कर्मचारियों की छंटनी करेगा। कंपनी ने अपने इंटरनल मेमो में संकेत दे दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 22, 2025 14:39 IST
Walmart
Walmart Layoff

दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियों में शुमार वॉलमार्ट (Walmart) अब अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती करने जा रही है। कंपनी ने अपने अंदरूनी मेमो में साफ किया है कि यह कदम उसके लॉन्गटर्म गोल को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। इस फैसले के तहत करीब 1,500 नौकरियों को खत्म किया जाएगा।

इन लोगों की जाएगी नौकरी

इस छंटनी से कई अहम विभागों पर असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर वॉलमार्ट की ग्लोबल टेक्नोलॉजी टीम पर होगा। इसके अलावा, अमेरिका स्थित स्टोर्स में ई-कॉमर्स से जुड़ी टीम और वॉलमार्ट की विज्ञापन यूनिट ‘Walmart Connect’ भी इसकी चपेट में आएंगी। हालांकि, कंपनी का कहना है कि कुछ पुरानी भूमिकाएं हटेंगी तो कुछ नई भूमिकाएं भी जुड़ेंगी।

वॉलमार्ट का कहना है कि वह भविष्य के रिटेल सेक्टर को ध्यान में रखकर अपने सिस्टम को ज्यादा कुशल और तेज बनाना चाहती है। कंपनी ने अपने मेमो में कहा कि रिटेल सेक्टर के भविष्य को आकार देने वाले अनुभवों को और बेहतर करने के लिए हमें अपना फोकस तेज करना होगा।

वॉलमार्ट अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, जहां करीब 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया में वॉलमार्ट के कर्मचारियों की संख्या 2.1 मिलियन से भी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉलमार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा आयातक भी है। यह अपने लगभग 60% सामान जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौने चीन से मंगाता है।

पहले भी कर चुकी है बड़े बदलाव

यह छंटनी कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए कई बड़े फैसलों की कड़ी में ही एक और कदम है। इसी साल फरवरी में वॉलमार्ट ने नॉर्थ कैरोलिना का ऑफिस पूरी तरह बंद कर दिया था और वहां के कर्मचारियों को कैलिफोर्निया और अर्कांसस के मुख्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया।

पिछले हफ्ते वॉलमार्ट ने साफ किया था कि मई के अंत तक कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। इसकी एक वजह अमेरिका में बनी टैरिफ पॉलिसी का असर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल की टैरिफ नीतियों से चीन और अन्य देशों से आयात महंगा हो गया है। इसका असर अब ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है।

