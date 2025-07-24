scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार10% उछल गया ये सस्ता शेयर, डिविडेंड और मुनाफे की खबर ने बढ़ाई रफ्तार

10% उछल गया ये सस्ता शेयर, डिविडेंड और मुनाफे की खबर ने बढ़ाई रफ्तार

गुरुवार के कारोबारी सत्र में LIC के निवेश वाली कंपनी के शेयर में 10 फीसदी की तेजी आई। यह कंपनी निवेशकों को डिविडेंड देने वाली है।

Priyanka Kumari
UPDATED: Jul 24, 2025 15:54 IST
जहां एक तरफ शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली, वहीं Paisalo Digital के शेयर ने बाजार की धारा के खिलाफ जाकर गुरुवार को करीब 10% की उछाल दर्ज की। यह लगातार तीसरा दिन था जब इस स्टॉक में तेजी आई। कंपनी के शेयर ₹35 के आसपास पहुंच गए।

डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा की है। अब 22 सितंबर 2025 को यह देखा जाएगा कि किसके पास कंपनी के शेयर हैं और कौन डिविडेंड पाने का हकदार होगा। बोर्ड ने पहले ही ₹1 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 10% यानी ₹0.10 का डिविडेंड देने की सिफारिश की थी। हालांकि, यह डिविडेंड शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा, जो कि 29 सितंबर को AGM में तय होगा।

मजबूत तिमाही नतीजे

कंपनी ने इस हफ्ते Q1FY26 के नतीजे जारी किए। इस दौरान Paisalo Digital का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 13.5% बढ़कर ₹47 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा ₹41.5 करोड़ था। वहीं, कुल इनकम ₹218.71 करोड़ रही, जो कि पिछले साल के ₹186.55 करोड़ से करीब 17.2% ज्यादा है।

कंपनी की मुख्य कमाई ब्याज से होती है और इस बार भी इसमें 21.7% की बढ़ोतरी देखी गई। ब्याज से आय ₹200.88 करोड़ रही, जबकि पिछले साल यह ₹165.09 करोड़ थी। हालांकि, फीस और कमीशन से होने वाली आय में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई जो ₹17.37 करोड़ रही, जबकि पहले यह ₹20.06 करोड़ थी।

बता दें कि Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है जिसमें एलआईसी ने भी हिस्सेदारी ले रखी है। जुलाई महीने में अब तक यह शेयर 11% चढ़ चुका है और पिछले आठ में से सात सेशनों में इसमें तेजी रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 24, 2025