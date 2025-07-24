10% उछल गया ये सस्ता शेयर, डिविडेंड और मुनाफे की खबर ने बढ़ाई रफ्तार

जहां एक तरफ शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली, वहीं Paisalo Digital के शेयर ने बाजार की धारा के खिलाफ जाकर गुरुवार को करीब 10% की उछाल दर्ज की। यह लगातार तीसरा दिन था जब इस स्टॉक में तेजी आई। कंपनी के शेयर ₹35 के आसपास पहुंच गए।

डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा की है। अब 22 सितंबर 2025 को यह देखा जाएगा कि किसके पास कंपनी के शेयर हैं और कौन डिविडेंड पाने का हकदार होगा। बोर्ड ने पहले ही ₹1 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 10% यानी ₹0.10 का डिविडेंड देने की सिफारिश की थी। हालांकि, यह डिविडेंड शेयरहोल्डर्स की मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा, जो कि 29 सितंबर को AGM में तय होगा।

मजबूत तिमाही नतीजे

कंपनी ने इस हफ्ते Q1FY26 के नतीजे जारी किए। इस दौरान Paisalo Digital का शुद्ध मुनाफा साल-दर-साल 13.5% बढ़कर ₹47 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा ₹41.5 करोड़ था। वहीं, कुल इनकम ₹218.71 करोड़ रही, जो कि पिछले साल के ₹186.55 करोड़ से करीब 17.2% ज्यादा है।

कंपनी की मुख्य कमाई ब्याज से होती है और इस बार भी इसमें 21.7% की बढ़ोतरी देखी गई। ब्याज से आय ₹200.88 करोड़ रही, जबकि पिछले साल यह ₹165.09 करोड़ थी। हालांकि, फीस और कमीशन से होने वाली आय में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई जो ₹17.37 करोड़ रही, जबकि पहले यह ₹20.06 करोड़ थी।

बता दें कि Paisalo Digital एक स्मॉल-कैप NBFC है जिसमें एलआईसी ने भी हिस्सेदारी ले रखी है। जुलाई महीने में अब तक यह शेयर 11% चढ़ चुका है और पिछले आठ में से सात सेशनों में इसमें तेजी रही है।