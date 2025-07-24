Brigade Hotel Ventures IPO: खुल गया साउथ इंडिया की होटल कंपनी का आईपीओ, जानिए सब्सक्राइब करें या नहीं?

ब्रिगेड ग्रुप की होटल कंपनी Brigade Hotel Ventures (BHVL) का आईपीओ (Brigade Hotel Ventures IPO) आज से ओपन हो गया है। कंपनी ने इस पब्लिक ऑफर से करीब ₹759.6 करोड़ जुटाने का प्लान बनाया है। यह IPO पूरी तरह से नया शेयर इश्यू है। कंपनी इसमें 8.44 करोड़ शेयर जारी करेगी।

आईपीओ का प्राइस बैंड (Brigade Hotel Ventures IPO Price Band) ₹85 से ₹90 प्रति शेयर है। यह आईपीओ 28 जुलाई को बंद हो जाएगा।

कहां-कहां हैं इनके होटल

BHVL के पास साउथ इंडिया के बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, मैसूर और गुजरात के गिफ्ट सिटी में 9 लग्जरी होटल हैं। ये होटल बड़े इंटरनेशनल ब्रांड जैसे Marriott, Accor और IHG के तहत चलते हैं। कंपनी का औसतन ऑक्यूपेंसी रेट 76.8% है, जो इंडस्ट्री के औसत 64.5% से काफी ऊपर है।

भविष्य का प्लान भी दमदार

BHVL साल 2029 तक अपने होटल की संख्या बढ़ाकर 14 करना चाहती है। इनमें ग्रैंड हयात चेन्नई और रिट्ज-कार्लटन वेलनेस रिसॉर्ट केरल जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे इनकी चेन में 2,560 कमरे हो जाएंगे।

कैसी है कंपनी की कमाई

कंपनी की कमाई अच्छी रही है। FY23 में इसका रेवेन्यू ₹350 करोड़ था जो FY25 में ₹468 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन 35% के आसपास है। लेकिन FY25 में नेट प्रॉफिट घटकर ₹23.7 करोड़ रह गया, जो FY24 में ₹31 करोड़ था।

क्या निवेश करें?

Ventura Securities जैसी कंपनियां कहती हैं कि कंपनी का ब्रांड पोर्टफोलियो मजबूत है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, इसलिए ‘सब्सक्राइब’ करने की सलाह दी गई है। वहीं Canara Bank Securities ने कहा है कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है, इसलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म इनवेस्टर्स ही इसमें निवेश करें।

Brigade Hotel Ventures IPO GMP

इस IPO की लिस्टिंग 31 जुलाई को BSE और NSE पर हो सकती है। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) सिर्फ 9% है, यानी लिस्टिंग पर ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है।