BHEL Dividend Latest Record Date: महारत्न पीएसयू कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL Ltd.) ने आज एक बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने डिविडेंड के लिए पहले जो रिकॉर्ड डेट तय किया था उसमें उसने बदलाव किया है। साथ ही साथ कंपनी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग की डेट को भी बदलकर 19 अगस्त 2025 कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने शेयरधारकों के 25% के फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है।

अब कब है रिकॉर्ड डेट?

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट अब 1 अगस्त 2025 है जो पहले 11 जुलाई 2025 था। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में 1 अगस्त तक अगर कंपनी के शेयर होते हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

हर शेयर पर कितना डिविडेंड?

कंपनी ने हर शेयर पर 0.50 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है।

BHEL Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 17 सितंबर 2025 को या उससे पहले कर देगी।

BHEL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 0.25 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 0.40 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2022 में भी 0.40 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2019 में 1.20 रुपये का डिविडेंड और फरवरी 2019 में 0.80 रुपये का डिविडेंड दिया था।

BHEL Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 2:27 बजे तक एनएसई पर 0.12% या 0.30 रुपये गिरकर 250.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.10% या 0.25 रुपये टूटकर 250.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

BHEL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

