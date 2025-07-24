CMS Info Share: कमजोर मांग के बीच मुनाफा बढ़ा, फिर भी शेयर में आई गिरावट
CMS Info Share: गुरुवार के कारोबारी सत्र में CMS Info के शेयर 1 फीसदी से ज्यादा गिर गए। कंपनी ने हाल ही में पहली तिमाही के नतीजे जारी किये थे।
CMS Info Systems ने जून तिमाही (Q1 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट ₹93.5 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 3% ज्यादा है। वहीं, कंपनी की कमाई 4.7% बढ़कर ₹627.4 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल ₹599.4 करोड़ थी।
तिमाही नतीजे के बाद भी आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर है। शेयर में 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद स्टॉक का प्राइस ₹494.25 हो गया है।
ऑपरेटिंग लेवल पर भी ग्रोथ
कंपनी का EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹157.9 करोड़ रहा, जिसमें 3.1% की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि EBITDA मार्जिन थोड़ी सी घटी और यह 25.1% रही, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 25.5% थी।
CMS Info Systems की कैश लॉजिस्टिक्स सर्विस अब 1,53,000 बिजनेस टच पॉइंट्स तक पहुंच गई है। इसमें 9% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई। इसके अलावा, कंपनी ने ₹500 करोड़ के नए ऑर्डर भी इस तिमाही में हासिल किए हैं।
ICICI बैंक से बड़ा सौदा
CMS को ICICI बैंक के ATM नेटवर्क के लिए एक मल्टी ईयर ALGO MVS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो इसके लिए एक बड़ी डील मानी जा रही है।
CMS Info Systems ने AI टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में भी निवेश किया है। कंपनी ने लगभग ₹80 करोड़ की डील में Securens Systems को खरीदने का एग्रीमेंट किया है। यह कंपनी AIoT रिमोट मॉनिटरिंग सर्विस सेक्टर में चौथे नंबर की बड़ी प्लेयर है। CMS का मानना है कि इस डील से Vision AI बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा।