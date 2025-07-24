अगर आपने शाइन फैशन्स (Shine Fashions India Limited) के शेयर खरीद रखे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपने निवेशकों को शानदार तोहफा देने का एलान किया है। कंपनी ने बोनस शेयर (Bonus Shares) देने का फैसला किया है। कंपनी ने बोनस शेयर का रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है।

गुरुवार के सत्र में कंपनी के शेयर 3 फीसदी की तेजी के साथ करीब 477.50 रुपये प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है।

कब है रिकॉर्ड डेट (Shine Fashions India Bonus Share Record Date)

शाइन फैशन ने 7:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देने का एलान किया है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 1 शेयर है उन्हें 7 नए बोनस शेयर फ्री में मिलेंगे। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई 2025 तय की है। जिन निवेशकों के पास इस तारीख से पहले कंपनी के शेयर होंगे उन्हें ही बोनस स्टॉक का लाभ मिलेगा।

क्या होता है बोनस शेयर? (What is Bonus Share)

बोनस शेयर कंपनी की ओर से मौजूदा शेयरधारकों को दिए जाते हैं, जिससे उनकी होल्डिंग बढ़ती है लेकिन उन्हें कोई एक्स्ट्रा कीमत नहीं चुकानी होती। यह कंपनी के मुनाफे का हिस्सा होता है जिसे शेयरों के रूप में निवेशकों को दिया जाता है।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

शाइन फैशन एक माइक्रोकैप कंपनी है। कंपनी के शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) है। इस शेयर ने बीते 5 सालों में करीब 2169% का रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले ₹1 लाख का निवेश किया होता तो आज वह निवेश ₹20 लाख से भी ज्यादा हो जाती।

कितने शेयर होंगे अलॉट?

कंपनी ने कुल 2,16,93,000 बोनस शेयर अलॉट करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, 18,13,000 बोनस शेयर उन लोगों के लिए रिजर्व रखे गए हैं जिन्होंने कंपनी के कन्वर्टिबल वारंट्स लिए हैं। ये शेयर उन्हें तब मिलेंगे जब वे वारंट को इक्विटी शेयर में बदलेंगे।

कंपनी करती क्या है?

शाइन फैशन्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना साल 2019 में हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से टेक्सटाइल रॉ मैटेरियल्स और फैब्रिक के इम्पोर्ट और ट्रेडिंग का काम करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यह एक उभरती हुई कंपनी है और तेजी से ग्रो कर रही है।