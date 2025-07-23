scorecardresearch
Tilaknagar Industries Share: इंपीरियल ब्लू की डील की खबर से चढ़ा शेयर, अब कंपनी ने तोड़ी चुप्पी

Tilaknagar Industries Share: पिछले कुछ समय से Tilaknagar Industries के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आज कंपनी ने बयान जारी किया जिसके बाद स्टॉक में गिरावट आई।

Priyanka Kumari
UPDATED: Jul 23, 2025 16:50 IST
Tilaknagar Industries
तिलकनगर इंडस्‍ट्रीज के शेयर में आज आई गिरावट. (Photo: Tilaknagar Industries, Pixabay)

तिलकनगर इंडस्ट्रीज (Tilaknagar Industries) के शेयर पिछले कुछ दिनों से धड़ाधड़ भाग रहे थे। लेकिन अब इसमें अचानक गिरावट आ गई है। इसकी वजह एक रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि ये कंपनी मशहूर व्हिस्की ब्रांड इंपीरियल ब्लू (Imperial Blue Deal) को खरीद सकती है। इस खबर के बाद लगातार सात दिनों तक स्टॉक में तेजी रही और शेयर ने 37% तक की छलांग लगाई। 

अब कंपनी का नया बयान आया है। इस बयान के बाद कंपनी के शेयर लाल निशान पर पहुंच गए। बुधवार को कंपनी के शेयर 468.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए हैं। 

कंपनी ने क्या कहा डील पर?

CNBC TV18 की रिपोर्ट में बताया गया था कि तिलकनगर इंडस्ट्रीज फ्रेंच कंपनी पेरनोड रिकार्ड की ब्रांड इंपीरियल ब्लू को खरीद सकती है। इस डील की कीमत करीब ₹4000 करोड़ बताई जा रही थी। लेकिन कंपनी ने कहा कि वो समय-समय पर नए मौके जरूर तलाशती है, लेकिन अभी ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई सौदा होता है तो कंपनी को यह जानकारी सेबी (SEBI) को देनी होगी।

इस डील की खबर के साथ-साथ कंपनी के बोर्ड की बैठक भी होने वाली है, जिसमें फंड जुटाने (Fund Raising Plan) पर फैसला लिया जा सकता है। यही वजह है कि निवेशकों की नजरें इस शेयर पर बनी हुई हैं। तिलकनगर इंडस्ट्रीज भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) बनाने और बेचने का काम करती है।

अगर पिछले एक साल की बात करें तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर ने अपने निवेशकों को दोगुना रिटर्न दिया है। बीते 5 दिनों में ये 15% चढ़ा, एक महीने में 31.55% और 1 साल में 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि 6 महीनों में इसकी ग्रोथ सिर्फ 16% ही रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 23, 2025