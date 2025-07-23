अबकी बार 4-4 फोन लेकर आ रहा Google, Pixel 10 सीरीज में मिलेगा सबकुछ

अगर आप भी नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। Google का अगला स्मार्टफोन Pixel 10 सीरीज के साथ बाजार में धमाल मचाने आ रहा है। कंपनी ने खुद बताया है कि ये सीरीज 20 अगस्त 2025 को लॉन्च होगी। इंडिया में ये फोन 21 अगस्त से मिलेगा।

जहां बाकी कंपनियां अपने फोन का लुक छुपाकर रखती हैं, वहीं Google सब कुछ पहले ही शो कर दिया है। Google ने अपने Pixel 10 Pro का टीजर वीडियो शेयर किया है। इसमें फोन का लुक साफ दिख रहा है। इसका डिजाइन काफी हद तक पुराने Pixel 9 Pro जैसा ही है लेकिन थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश है।

फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे लगे हैं जो एक लंबे से बॉक्स में फिट हैं। इसके साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है। फोन का रंग मूनस्टोन ब्लैक है और ये मैट फिनिश में आएगा।

कैमरा और फीचर्स होंगे शानदार

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12MP का वाइड एंगल कैमरा, और 10.8MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटो और वीडियो के मामले में फोन जबरदस्त रहेगा।

फोन में पावर और वॉल्यूम बटन राइट साइड होंगे और इसका फ्रेम थोड़ा चमकदार यानी ग्लॉसी होगा।

इस बार 4 फोन और एक घड़ी भी

खबरों की मानें तो Google इस बार सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि चार फोन Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold लॉन्च करेगा। इसके साथ ही एक नई स्मार्टवॉच Pixel Watch 4 भी आएगी।

बता दें कि ये सारे फोन Android 16 पर चलेंगे और इनमें पहले से ज्यादा AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) फीचर्स मिलेंगे।