Newsम्यूचुअल फंडबाजार में बदलते हालात का मिलेगा फायदा, मोतिलाल ओसवाल लेकर आया नया स्पेशल फंड

बाजार में बदलते हालात का मिलेगा फायदा, मोतिलाल ओसवाल लेकर आया नया स्पेशल फंड

Mutual Fund: म्युचूअल फंड के निवेशकों के लिए नया ऑप्शन आ गया है। मोतिलाल ओसवाल मे Motilal Oswal Special Opportunities Fund लॉन्च किया है। आइए, इस फंड के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2025 16:21 IST
Motilal Oswal Special Opportunities Fund
Motilal Oswal Special Opportunities Fund

Motilal Oswal Mutual Fund ने एक नया थीमैटिक इक्विटी स्कीम लॉन्च किया है। इस फंड का नाम Motilal Oswal Special Opportunities Fund है। इस फंड का उद्देश्य उन कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश करना है, जो किसी खास बदलाव, पॉलिसी में फेरबदल, मर्जर-अक्विजिशन या अन्य बड़े कारोबारी फैसलों से गुजर रहे हैं।

कब खुलेगा यह फंड?

यह फंड 25 जुलाई 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 8 अगस्त 2025 को बंद हो जाएगा। इसके बाद 21 अगस्त 2025 से इसे दोबारा नियमित रूप से खरीदा और बेचा जा सकेगा।

फंड की खास स्ट्रैटेजी

यह ओपन-एंडेड इक्विटी फंड है, जो लंबी अवधि में कैपिटल ग्रोथ हासिल करने पर फोकस करेगा। इसका बेंचमार्क इंडेक्स Nifty 500 Total Return Index होगा। फंड का मैनेजमेंट Motilal Oswal की QGLP स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होगा। इसमें Quality, Growth, Longevity और Price जैसे फैक्टर शामिल होते हैं।

किन सेक्टर्स पर होगा फोकस?

इस फंड के तहत उन सेक्टर्स और कंपनियों पर नजर रखी जाएगी जो मौजूदा समय में बदलाव के दौर से गुजर रही हैं या आने वाले समय में तेजी से ग्रोथ करने वाली हैं। इनमें chemicals, defence, infrastructure, healthcare, hospitality और IPO-bound companies शामिल हैं।

कौन संभालेंगे फंड?

फंड के इक्विटी हिस्से को Ajay Khandelwal, Atul Mehra और Bhalchandra Shinde संभालेंगे, जबकि डेट इन्वेस्टमेंट को Rakesh Shetty और विदेशी निवेश को Sunil Sawant मैनेज करेंगे।

Motilal Oswal AMC के CEO प्रतीक अग्रवाल के अनुसार यह स्कीम उन निवेशकों के लिए है जो बाजार में आने वाले खास बदलावों या ट्रांजिशन पीरियड्स का फायदा उठाना चाहते हैं। यह फंड निवेशकों को अच्छे मौके पर फोकस्ड पोर्टफोलियो के जरिए मजबूत रिटर्न दे सकता है।

हालांकि यह फंड हाई-कन्विक्शन और लो-वोलैटिलिटी कंपनियों में निवेश करेगा, लेकिन फिर भी यह इक्विटी बेस्ड फंड है, इसलिए मार्केट रिस्क जुड़ा रहेगा। निवेश करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 23, 2025