शेयर ने दिया 300% का रिटर्न, अब कंपनी को मिला 59 लाख लीटर ENA का नया ऑर्डर

BCL Industries Limited के शेयर एक बार फिर से निवेशकों के फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उसे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (RSGSM) से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर Extra Neutral Alcohol (ENA) की सप्लाई के लिए है, जो आने वाले 6 महीनों में पूरा किया जाएगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज कंपनी के शेयर उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दोपहर 1.30 बजे के करीब कंपनी के शेयर 2 फीसदी गिरकर ₹46.08 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

नया ENA ऑर्डर से कंपनी को मिली मजबूती

कंपनी के मुताबिक उसे बठिंडा (पंजाब) स्थित डिस्टिलरी यूनिट से 59 लाख लीटर ENA की सप्लाई करनी है। इसके साथ ही खरीदार यानी RSGSM के पास 50% अतिरिक्त सप्लाई का भी ऑप्शन रहेगा। यानी कि यह ऑर्डर और भी बड़ा हो सकता है। यह नया टेंडर कंपनी के रेगुलर बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन इससे कंपनी की भविष्य की कमाई और बिजनेस वॉल्यूम में इजाफा होने की संभावना है।

BCL Industries ने इससे पहले नवंबर 2024 में RSGSM से 60 लाख लीटर ENA की सप्लाई का ऑर्डर हासिल किया था। यह ऑर्डर जून 2025 तक पूरा कर लिया गया और कंपनी ने कुल 69 लाख लीटर तक की सप्लाई कर दी।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

BCL Industries का शेयर पिछले पांच साल में करीब 300% तक रिटर्न दिया है। वही, सालभर में इस स्टॉक में 24 फीसदी की गिरावट आई है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹68.90 और 52-वीक लो 34.50 रुपये है।