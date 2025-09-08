Apple Event: एप्पल मंगलवार, 9 सितंबर को अपना साल का सबसे बड़ा इवेंट करने जा रहा है। इस इवेंट का सबसे अधिक फोकस iPhone 17 सीरीज है जिसके साथ कंपनी नई एप्पल वॉच और कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स भी पेश कर सकती है। लेकिन इस बार ऐसे 5 प्रोडक्ट है जो 9 सितंबर के इवेंट में लॉन्च नहीं होंगे। चलिए जानते हैं।

कौन से डिवाइस नहीं होंगे लॉन्च?

iPhone 17 Plus: सूत्रों के मुताबिक, iPhone 17 Plus अब इतिहास बनने वाला है। iPhone 14 सीरीज से चला आ रहा यह वेरिएंट iPhone 17 लाइनअप से हट जाएगा। इसकी जगह पर कंपनी iPhone 17 Air नाम का अल्ट्रा-थिन मॉडल पेश कर सकती है।

iPhone 16e: बजट सेगमेंट के लिए पेश किया गया iPhone 16e के बाद अब iPhone 17e इस लॉन्च इवेंट में शामिल नहीं होगा। इसका लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

Mac : M5 MacBook का इंतजार फिलहाल और लंबा होगा। MacBook का लॉन्च 2026 की स्प्रिंग इवेंट में होने की संभावना है।

iPad: M5 iPad Pro को इस इवेंट में लॉन्च नहीं किया जाएगा। वहीं, iPad Air और iPad 12 का नया वर्जन अगले साल ही देखने को मिलेगा।

iPad Mini: छोटे स्क्रीन चाहने वालों के लिए भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। नया iPad Mini 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत से पहले बाजार में नहीं आएगा।

कंपनी क्यों बदल रही है लॉन्च रणनीति?

एप्पल अब अपने प्रोडक्ट लॉन्च को साल भर में अलग-अलग इवेंट्स में बांट रहा है। कंपनी का मकसद है कि iPhone को पूरी मीडिया सुर्खियां मिलें, जबकि MacBook और iPad जैसे प्रोडक्ट्स को अलग मंच पर हाइलाइट किया जाए।

कल होने वाले लॉन्च इवेंट में क्या-क्या हो सकता है लॉन्च?

iPhone 17 सीरीज के साथ Apple Watch Series 11 लॉन्च होगा। यह वॉच S11 चिपसेट और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले के साथ आएगी। नए रंग और Watch Ultra 3 व अपडेटेड Watch SE भी लाइनअप का हिस्सा होंगे।

ऑडियो सेगमेंट में AirPods Pro 3 भी जल्द ही पेश होंगे। इनमें बेहतर Active Noise Cancellation, इन-ईयर हार्ट रेट ट्रैकिंग और संभवतः AI लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Bloomberg की एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल HomePod Mini 2 पर भी काम कर रहा है और इसकी घोषणा 9 सितंबर को हो सकती है।