शानदार तिमाही नतीजे के बाद चढ़ा PSU रेलवे स्टॉक, बाजार खुलते ही ₹140 वाले स्टॉक में 3% की तेजी

23 जुलाई 2025 (बुधवार) के कारोबारी सत्र में सरकारी रेलवे कंपनी IRFC के शेयर (IRFC Share) में शानदार तेजी देखने को मिली है। आज सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के ₹ 136.80 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। सुबह करीब 10.15 बजे कंपनी के स्टॉक 3 फीसदी की बढ़त के साथ 134.59 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। बता दें कि बुधवार को कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजे (IRFC Q1 Result) जारी किये थे। कंपनी के शानदार नतीजों के बाद स्टॉक फोकस में आ गया है।

कैसे रहे कंपनी के तिमाही नतीजे?

अप्रैल से जून 2025 तक की पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹1,745.69 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही के ₹1,576.83 करोड़ के मुकाबले करीब 10.7% ज्यादा है। IRFC रेलवे की सरकारी कंपनी है। कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है।

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी की कुल कमाई ₹6,915 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹6,765 करोड़ थी। हालांकि ब्याज से होने वाली कमाई घटकर ₹1,497 करोड़ रह गई, जो पिछले साल ₹1,819 करोड़ थी। कंपनी को अपनी लीजिंग सर्विस से अच्छा फायदा हुआ। कंपनी को लीजिंग सर्विस से ₹5,043 करोड़ की कमाई हुई। ये कमाई पिछले साल की तुलना में 9.2% ज्यादा रही। कंपनी का कुल खर्च भी थोड़ा घटकर ₹5,172.5 करोड़ रह गया, जो पहले ₹5,189.2 करोड़ था।

IRFC शेयर की परफॉर्मेंस

IRFC के शेयर ने भी निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया है। पिछले 5 साल में इस शेयर ने 425% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इस कंपनी में ₹1 लाख लगाए होते, तो आज वो पैसे ₹4 लाख से भी ज्यादा हो जाते।

एनलिस्ट की राय

Choice Equity Broking के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट Mandar Bhojane के अनुसार IRFC का शेयर इस समय ₹134 के आसपास साइडवेज ट्रेड कर रहा है और डेली वीकली चार्ट पर एक सिमेट्रिकल ट्रायएंगल पैटर्न बना रहा है, जो आने वाले दिनों में ब्रेकआउट का संकेत देता है। अगर यह ₹140–145 के ऊपर बंद होता है, तो इसमें ₹160 या उससे ऊपर तक तेजी आ सकती है। वहीं, अगर ₹130 के नीचे फिसलता है, तो यह ₹125–120 तक गिर सकता है। फिलहाल शेयर सभी जरूरी EMAs के नीचे है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन RSI और स्टोकास्टिक RSI में पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। जो निवेशक पहले से होल्ड कर रहे हैं, वे ₹125 का स्टॉप लॉस रखकर बने रह सकते हैं।

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल के मुताबिक IRFC शेयर के लिए सपोर्ट लेवल ₹130 है, जबकि रेजिस्टेंस ₹136.5 पर है। अगर शेयर ₹136.5 के ऊपर मजबूती से निकलता है तो इसमें आगे ₹139 तक तेजी देखने को मिल सकती है। भविष्य में यह शेयर ₹130 से ₹139 के दायरे में कारोबार करता रह सकता है।