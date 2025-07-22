अशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में शामिल शेयर ने उड़ान भरी, 130% उछाल के बाद बना नया रिकॉर्ड

सोमवार को शेयर बाजार में Advait Energy Transitions का जलवा देखने को मिला। कंपनी के शेयर ने दिन के दौरान ₹2,350 का नया रिकॉर्ड हाई बना दिया और 13% की तेजी के साथ ट्रेड हुआ। सुबह 11:50 बजे तक शेयर ₹2,258 पर था।

2 हफ्तों में 32% चढ़ा शेयर

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

पिछले दो हफ्तों में Advait Energy के शेयर में 32% का उछाल आया है। अगर इसके 52-सप्ताह के निचले स्तर की बात करें तो 17 मार्च 2025 को इसका शेयर ₹1,020 पर था और अब यह ₹2,350 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अब तक स्टॉक में 130% से ज्यादा की बढ़त आई है।

अशीष कचोलिया की बड़ी हिस्सेदारी

मार्केट के दिग्गज निवेशक अशीष कचोलिया के पास इस कंपनी की 2.67% हिस्सेदारी है। 31 मार्च 2025 तक उनके पास 2,88,185 शेयर थे। हालांकि जून तिमाही की शेयरहोल्डिंग डिटेल्स अब तक जारी नहीं हुई हैं। अशीष कचोलिया कई और कंपनियों में भी 1% से ज्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। आशीष कचोलिया के पास Shaily Engineering, Safari Industries, Balu Forge, Awfis Space Solutions जैसे कई कंपनियों में हिस्सेदारी है।

₹800 करोड़ की ऑर्डर बुक

कंपनी की मौजूदा अनएक्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक मई 2025 तक ₹800 करोड़ की है। इसमें से 66% ऑर्डर पावर ट्रांसमिशन सॉल्यूशन्स (PTS) से और 33% ऑर्डर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (NRE) से जुड़े हैं। सिर्फ मई महीने में ही Advait Energy को ₹265.53 करोड़ के तीन बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिनमें एक Power Grid Corporation से भी है।

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी से बढ़ रही कंपनी

Advait Energy पहले से ही पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, लेकिन अब कंपनी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी तेजी से कदम बढ़ाए हैं। कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन (300 MW कैपेसिटी, PLI स्कीम के तहत), बैटरी एनर्जी स्टोरेज (50 MW) और सोलर पावर इंटीग्रेशन (200+ MW) जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।