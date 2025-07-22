Tilaknagar Industries Share Price: भारत की सबसे अधिक बिकने वाली और ग्लोबल स्तर पर दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली ब्रांडी, मैनशन हाउस के निर्माता तिलकनगर इंडस्ट्रीज (Tilaknagar Industries) का बोर्ड बुधवार 23 जुलाई को बैठक करेगा, जिसमें फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। इससे पहले आज स्टॉक ने अपना 52 Week High 460 रुपये को टच किया है।

इस बीच खबर है कि तिलकनगर इंडस्ट्रीज, पर्नोड रिकार्ड (Pernod Ricard) की लोकप्रिय व्हिस्की ब्रांड, इंपीरियल ब्लू (Imperial Blue) के अधिग्रहण की दौड़ में सबसे आगे है। इस डील में इंपीरियल ब्लू की कीमत लगभग ₹4,000 करोड़ होने की संभावना है।

स्टॉक में शानदार तेजी

फंड रेजिंग और इंपीरियल ब्लू के अधिग्रहण से पहले तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 2:50 बजे तक शेयर बीएसई पर 8.76% या 36.70 रुपये चढ़कर 455.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 8.83% या 37 रुपये की तेजी के साथ 455.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

आज स्टॉक 422.15 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और इसने इंट्राडे हाई 460 रुपये को टच किया है। बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 2:26 बजे तक कंपनी के 16,76,222 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

कल फंड रेजिंग पर होगा फैसला

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी इक्विटी शेयर या अन्य सिक्योरिटीज जैसे डेबेंचर्स, वॉरेंट, प्रेफरेंस शेयर या बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, राइट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेटमेंट, QIP इत्यादि के जरिए फंड जुटाने पर विचार करने के लिए बैठक करेगी।

1 हफ्ते में 30% भागा स्टॉक

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 30 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 53 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 13 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 93 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 465 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2386 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

