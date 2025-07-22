scorecardresearch
YES Bank Share Price: ICICI Securities ने अपग्रेड की रेटिंग, कोटक का सेल कॉल बरकरार - चेक करें टारगेट

रिपोर्ट में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि बैंक का PAT ट्रैजेक्टरी लगातार सुधर रहा है और Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) की हिस्सेदारी खरीद से शेयरधारकों के लिए संभावित प्राइस राइज हो सकता है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 22, 2025 13:56 IST

YES Bank Share Price: निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक (YES Bank) को Q1FY26 में स्थिर प्रॉफिटैबिलिटी और बेहतर एसेट क्वालिटी के चलते घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने अपने रेटिंग को अग्रेड करते हुए 'Hold' रेटिंग दी है, जो पहले 'Reduce' थी।

रिपोर्ट में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि बैंक का PAT ट्रैजेक्टरी लगातार सुधर रहा है और Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) की हिस्सेदारी खरीद से शेयरधारकों के लिए संभावित प्राइस राइज हो सकता है।

Q1FY26 में YES Bank का नेट प्रॉफिट तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 8.5% बढ़कर ₹800 करोड़ पहुंचा, जबकि साल-दर-साल आधार पर यह वृद्धि 59% रहा। RoA 0.8% पर पहुंचा। हालांकि NIM लगभग स्थिर रहा, लेकिन मजबूत ट्रेजरी इनकम के कारण रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। नेट NPA 0.3% पर स्थिर रहा और PCR 80% पर बना रहा।

ICICI Securities ने बैंक के FY26 के अंत तक 1% RoA के टारगेट को प्रैक्टिकल बताया, जिसे NIM में सुधार और स्थिर एसेट क्वालिटी से समर्थन मिलेगा। SMBC ने ₹21.5 प्रति शेयर पर YES Bank की 20% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिसे ICICI ने “एक अहम ऑप्शनल प्राइस” बताया है और निवेशकों के लिए इसे प्रमुख ट्रैकिंग प्वाइंट के रूप में चिह्नित किया है।

YES Bank Share Price Target

ICICI Securities ने शेयर का टारगेट पाइस  ₹16 से बढ़ाकर ₹20 किया था जिसे शेयर ने पार कर लिया है।

हालांकि, अन्य ब्रोकरेज फर्में सतर्क हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि 60% YoY आय वृद्धि के बावजूद, वैल्यूएशन हाई हैं। कोटक ने इस शेयर पर Sell कॉल को बरकरार रखते हुए फेयर वैल्यू ₹18 तय किया है।

Emkay Global ने भी 'Sell' रेटिंग बनाए रखते हुए EPS अनुमान 5% और टारगेट प्राइस 6% बढ़ाकर ₹17 किया है।

Yes Bank Share Price

दोपहर 1:49 बजे तक बैंक का शेयर एनएसई पर 0.45% या 0.09 रुपये गिरकर 20.07 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.35% या 0.07 रुपये गिरकर 20.09 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Jul 22, 2025