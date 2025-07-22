Bajaj Finance Share Price: दिग्गज एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) के शेयर में आज करीब 1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:36 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.81% या 7.65 रुपये गिरकर 941.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.49% या 4.60 रुपये गिरकर 943.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

दरअसल बीते सोमवार को कंपनी ने शाम को एक एक्सचेंज फाइलिंग में जरिए बताया कि उसके प्रबंध निदेशक (MD) और निदेशक के पद पर नियुक्त Anup Kumar Saha ने पर्सनल कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साहा को अप्रैल में ही MD नियुक्त किया गया था।

Jefferies की रिपोर्ट के मुताबिक, उनका नाम IndusInd Bank के संभावित CEO उम्मीदवारों में भी शामिल बताया गया है।

Jefferies ने कहा कि हालांकि यह घटनाक्रम थोड़ा निगेटिव है, लेकिन Bajaj Finance की मजबूत फ्रेंचाइजी, बेहतर एसेट क्वालिटी, और बढ़ती क्रेडिट डिमांड के चलते लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है। ब्रोकरेज ने FY25-FY28 के दौरान 20% CAGR प्रॉफिट ग्रोथ और FY26 में 19% ROE का अनुमान लगाया है। कंपनी के Q1FY26 नतीजे 24 जुलाई को आने हैं।

राजीव जैन को फिर से मिली कमान

राजीव जैन, जो 15 साल तक Bajaj Finance के CEO रहे और हाल ही में कार्यकारी उपाध्यक्ष (Executive Vice Chairman) बने थे, अब मार्च 2028 तक कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (Executive VC & MD) की भूमिका निभाएंगे।

Jefferies ने कहा कि जैन की उपलब्धता और नेतृत्व क्षमता से निकट भविष्य में ट्रांजिशन ठीक रहेगा, हालांकि मीडियम टर्म में कंपनी को नए नेतृत्व के लिए उत्तराधिकारी तैयार करने की जरूरत पड़ेगी।

ब्रोकरेज के मुताबिक, NBFC कंपनियों में CEO/MD की नियुक्ति बोर्ड/NRC द्वारा होती है और इसके लिए RBI से विशेष मंजूरी की जरूरत नहीं होती, जैसा कि बैंकों के मामले में होता है। ब्रोकरेज ने कहा कि राजीव जैन के अनुभव और शेयरहोल्डर्स के साथ उनके संबंधों को देखते हुए ट्रांजिशन में कोई बड़ी बाधा नहीं दिखती।

Jefferies का BUY कॉल

जेफरीज ने Bajaj Finance पर अपनी 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी है और जून 2027 तक ₹1,044 का टारगेट प्राइस तय किया है। यह टारगेट 4.9x PB रेशियो के आधार पर दिया गया है।