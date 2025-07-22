Swiggy Share Price: ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) के शेयर मंगलवार 22 जुलाई को इंट्रा-डे ट्रेडिंग में करीब 8% चढ़े। ब्रोकरेज Nirmal Bang Institutional Equities ने कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए 'Buy' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹500 का तय किया है जो मौजूदा स्तर से 26% से अधिक का संभावित उछाल को दर्शाता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय फूड डिलीवरी बाजार के लिए 2023 से 2028 के बीच 17-22% CAGR की ग्रोथ संभावना जताई गई है। Nirmal Bang का मानना है कि Swiggy और Eternal दोनों इस विस्तार का फायदा उठाने के लिए रणनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं।

Swiggy Share Price

सुबह 11:23 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 4.22% या 16.65 रुपये चढ़कर 411.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.69% या 14.60 रुपये चढ़कर 410.10 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Swiggy: मार्जिन में सुधार और क्विक कॉमर्स में निवेश

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि Swiggy ने Eternal की तुलना में अपने मार्जिन गैप को काफी हद तक कम कर लिया है। Q2FY24 में यह अंतर 140 बेसिस पॉइंट था, जो Q4FY25 तक घटकर 81 बेसिस पॉइंट रह गया। FY25–FY27 के बीच 18% CAGR की GOV ग्रोथ के उम्मीद के कारण FY27 तक Swiggy का रेवेन्यू ₹8,850 करोड़ तक पहुंच सकता है।

Instamart के जरिए क्विक कॉमर्स में कंपनी तेजी से निवेश कर रही है। Q3 और Q4FY25 में 412 नए डार्क स्टोर जोड़े गए हैं। हालांकि, Blinkit की तुलना में Instamart की वैल्यूएशन अभी भी 50% कम है। फिर भी, Nirmal Bang को FY27 तक Swiggy का एडजस्टेड EBITDA, GOV का 1.5% पार करने की उम्मीद है।

जहां Swiggy मार्जिन अंतर पाटने में जुटा है, वहीं Eternal ने FY25 में ₹38,646 करोड़ का GOV दर्ज कर अपनी लीड बरकरार रखी। यह Swiggy से 34% अधिक है। कंपनी का एडजस्टेड EBITDA ₹1,505 करोड़ रहा, जो मजबूत मोनेटाइजेशन और लागत नियंत्रण दर्शाता है।

Blinkit का प्रदर्शन Instamart से काफी आगे रहा। FY25 में GOV दोगुना और एवरेज ऑर्डर वैल्यू ₹667 रही, जबकि Instamart का एवरेज ऑर्डर वैल्यू ₹514 रहा। Blinkit का GOV FY25–FY27 के बीच 72% CAGR से बढ़ने का अनुमान है।