iPhone 17 सीरीज को लॉन्च होते LIVE देखना चाहते हैं? ऐसे देख सकेंगे - नोट कर लें टाइम और तरीका

Apple Event 2025: एप्पल का साल का सबसे बड़ा इवेंट आज होगा। कंपनी ने इस इवेंट का नाम 'Awe Dropping' रखा है। 9 सितंबर को क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया स्थित एप्पल पार्क में कंपनी iPhone 17 सीरीज पेश करेगी।

कब और कैसे देख सकेंगे इस इवेंट को लाइव?

भारतीय दर्शक इसे रात 10:30 बजे Apple.com, Apple TV ऐप और YouTube चैनल पर लाइव देख सकेंगे।

iPhone 17 सीरीज

इस साल एप्पल चार नए मॉडल पेश करने जा रहा है- iPhone 17, iPhone 17 Air (संभवतः Plus की जगह), iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air: महज़ 5.5mm मोटाई के साथ अब तक का सबसे पतला iPhone कहा जा रहा है। इसमें 6.6-इंच डिस्प्ले और केवल e-SIM सपोर्ट होने की संभावना है।

iPhone 17 Pro Max: 5,000mAh से बड़ी बैटरी मिलने की चर्चा है—iPhone इतिहास में पहली बार।

अन्य मॉडल्स: बड़े डिस्प्ले और अपग्रेडेड कैमरे सभी वेरिएंट्स में आ सकते हैं।

प्राइसिंग पर आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन अटकलों के मुताबिक iPhone 17 ₹89,900 से शुरू हो सकता है। iPhone 17 Air लगभग ₹95,000 और Pro Max ₹1,64,900 तक जा सकता है।

iOS 26

हार्डवेयर के साथ एप्पल iOS 26 भी पेश करेगा, जिसमें नया 'Liquid Glass' इंटरफेस, स्मूद ऐनिमेशन और रिफ्रेश्ड लुक्स होंगे। macOS Tahoe, iPadOS 26 और watchOS 26 भी लॉन्च होंगे।

Apple Watch Series 11 और Ultra 3

Apple Watch Series 11 में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, बेहतर स्लीप ट्रैकिंग और लंबी बैटरी मिलने की संभावना है। Ultra 3 मॉडल 5G सपोर्ट, बड़ा डिस्प्ले और सैटेलाइट मैसेजिंग के साथ आ सकता है। एक किफायती Watch SE भी लॉन्च हो सकता है।

AirPods Pro 3

नए AirPods Pro 3 में कॉम्पैक्ट डिजाइन, टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स और नया H3 चिप मिल सकता है। लाइव ट्रांसलेशन फीचर और हेल्थ सेंसर्स इन्हें Apple Watch से और गहराई से जोड़ देंगे।