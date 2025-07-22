scorecardresearch
Delhi,UPDATED: Jul 22, 2025 10:55 IST

AU Small Finance Bank Share Price: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को 3% की गिरावट दर्ज की गई जिसके बाद स्टॉक आज लगातार पांचवें दिन लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। पांच दिनों में यह शेयर कुल 10% टूट चुका है और 2 जुलाई को छुए गए 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹840.95 से अब तक 13.33% नीचे आ गया है।

जून तिमाही के नतीजों के बाद, खासकर MFI रिकवरी में एक और तिमाही की देरी की वजह से यह गिरावट आई है। विश्लेषकों का कहना है कि FY26 में बैंक के क्रेडिट कॉस्ट कुल परिसंपत्तियों के मुकाबले 10-15 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 1% तक पहुंच सकते हैं। इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस ₹650 से लेकर ₹880 तक के बीच में हैं।

AU Small Finance Bank पर ब्रोकरेज की राय और टारगेट प्राइस

InCred Equities का मानना है कि हालांकि शेयर सस्ता नहीं है (FY27 के अनुमानित बुक वैल्यू का 2.6 गुना), लेकिन यह एक मजबूत कंपाउंडर बना रहेगा। बैंक ने Q1FY26 में 1.5% RoA और 13% RoE दर्ज किया। InCred को FY28 तक RoE बढ़कर 17.5% और RoA 1.7% तक पहुंचने की उम्मीद है।

इस आधार पर ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस ₹820 से बढ़ाकर ₹880 किया, लेकिन साथ में ब्रोकरेज ने कम ग्रोथ, बढ़ता ऑपरेटिंग खर्च और बिगड़ती एसेट क्वालिटी को जोखिम भी माना है। 

Axis Securities ने कहा कि बैंक का कुल क्रेडिट कॉस्ट Q1 में घटकर 1.94% रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 2.42% था। हालांकि, असुरक्षित पोर्टफोलियो में क्रेडिट कॉस्ट ऊंचा बना हुआ है। दक्षिण भारत में मॉर्गेज पोर्टफोलियो में तनाव और MFI बुक की कमजोर कलेक्शन एफिशिएंसी भी चिंता का विषय हैं। बावजूद इसके, बैंक ने पॉजिटिव कदम उठाए हैं और H2FY26 में रिकवरी की उम्मीद जताई है। Axis ने इसका टारगेट ₹900 रखा है।

HDFC Institutional Equities ने कमजोर कोर अर्निंग ग्रोथ (सिर्फ 4% YoY) और असुरक्षित पोर्टफोलियो में जारी तनाव को देखते हुए FY26/27 के अनुमानों में 3% की कटौती की है और टारगेट घटाकर ₹610 किया है। ब्रोकरेज ने 'REDUCE' रेटिंग बरकरार रखी है।

Nuvama ने भी 'REDUCE' रेटिंग दी है और टारगेट ₹650 तय किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि हालिया गिरावट के बावजूद रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो अभी भी अनुकूल नहीं है। बैंक ने FY25 की Q4 में क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस घटाकर 85 bps किया था, जिसे अब 1% कर दिया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
