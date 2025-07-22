Eternal Share Price: Zomato, Blinkit, Hyperpure और Bistro की पेरेंट कंपनी Eternal Ltd के शेयरों में आज करीब 14% की तेजी आई है। इटरनल का शेयर आज अपने फ्रेश 52 Week High 311.60 रुपये को टच कर गया है। यह तेजी Q1 FY26 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 90% की बड़ी गिरावट के बावजूद आई है।

आखिर क्यों आई तेजी?

जब से कंपनी ने अपने वित्तीय आंकड़े जारी किए हैं तब से ही शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। यह तेजी अप्रैल-जून तिमाही के नतीजों के बाद आई पॉजिटिव मैनेजमेंट टिप्पणी से प्रेरित है। इटरनल के CFO अक्षंत गोयल ने कहा कि हमारे B2C ऑपरेशंस अब सालाना आधार पर $10 अरब के नेट ऑर्डर वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, जिसमें लगभग आधा हिस्सा क्विक कॉमर्स का है। इस बयान ने बाजार की धारणा को और मजबूत किया है।

सुबह 10:33 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 8.67% या 23.55 रुपये चढ़कर 295.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 8.87% या 24.05 रुपये चढ़कर 295.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Eternal Q1 FY26 Results

कंपनी का नेट प्रॉफिट पहली तिमाही में ₹253 करोड़ से घटकर सिर्फ ₹25 करोड़ रह गया, यानी 90% की गिरावट आई है। राजस्व सालाना आधार पर 70% बढ़कर ₹7,167 करोड़ पर पहुंच गया।

इस तिमाही की खास बात रही कि ब्लिंकिट का राजस्व ₹2,400 करोड़ रहा, जो Zomato की ₹2,261 करोड़ की फूड डिलीवरी आय से अधिक था। कुल समेकित EBITDA ₹115 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही से 35% कम है।

ब्रोकरेज हाउसेज की राय और टारगेट

ब्रोकरेज हाउसेज ने इटरनल पर पॉजिटिव रुख दिखाया है। जेफरीज ने रेटिंग को 'BUY' में अपग्रेड किया और टारगेट ₹400 कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि हालांकि प्रदर्शन मिश्रित रहा है लेकिन मैनेजमेंट की टिप्पणी भरोसा दिलाने वाली है।

CLSA ने भी 'High-Conviction Outperform' रेटिंग फिर से दिया है और टारगेट ₹385 रखा है।

बर्नस्टीन ने टारगेट ₹320 रखा है। खासतौर पर ब्रोकरेज को ब्लिंकिट की GOV और कंट्रीब्यूशन ग्रोथ पर भरोसा है।

मैक्वायरी ने हालांकि सतर्क रुख अपनाते हुए इसे 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग दी है और ₹150 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का तर्क है कि फूड डिलीवरी की ग्रोथ सुस्त रही और कंपीटिशन आगे भी बनी रह सकती है।