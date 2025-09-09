Stocks to BUY: मंगलवार को Aditya Birla Fashion and Retail (ABFRL) और Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd (ABLBL) के शेयरों में 5% तक की तेजी देखने को मिली। हालांकि कारोबारी समय के अंत तक ABFRL के शेयर बीएसई पर 2.41% चढ़कर बंद हुआ तो वहीं ABLBL का शेयर 3.86% चढ़कर बंद हुआ।

स्टॉक में यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद आई जिसमें दिग्गज ब्रोकरेज फर्म ने दोनों कंपनियों को 'Overweight' रेटिंग दी।

मोर्गन स्टैनली की रिपोर्ट

ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ABFRL अब बेहतर बुनियादी सुधार के दौर में है और कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के साथ इसके वैल्यूएशन में फिर से तेजी आ सकती है। दूसरी ओर, ABLBL को ब्रोकरेज ने 'डिफेंसिव डिस्क्रेशनरी प्ले' बताया है, यानी यह निवेशकों को स्थिरता और संतुलन देने वाला ऑप्शन हो सकता है।

मई 2025 में हुए डिमर्जर के बाद ABFRL और ABLBL दो अलग-अलग कंपनियों के रूप में लिस्ट हुई थी। ब्रोकरेज ने कहा कि ABFRL एक हाई डेवलपमेंट कैपेसिटी वाला बिजनेस है, जिसमें थोड़ा अधिक जोखिम है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा हो सकता है। वहीं, ABLBL एक स्थिर बिजनेस है, जिसमें जोखिम कम है और रिटर्न भी स्थिर रहने की संभावना है।

अगले 5 साल की रणनीति

दोनों कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया है कि अगले पांच साल तक वे अपने मौजूदा बिजनेस को ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाने पर ध्यान देंगे। इस दौरान कोई नया फंड रेज या अधिग्रहण की योजना नहीं है। इससे निवेशकों की फंड एलोकेशन को लेकर चिंता भी कम हो सकती है।

संभावित रिटर्न और टारगेट प्राइस

ABFRL के लिए मोर्गन स्टैनली ने ₹131 का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि CMP ₹92.34 की तुलना में लगभग 53% की संभावित बढ़त दिखाता है। वहीं ABLBL के लिए ₹175 का टारगेट रखा गया है, जो मौजूदा भाव ₹151.20 के मुकाबले करीब 23% की अपसाइड का संकेत देता है।

ABFRL के लिए ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी की प्रॉफिटैबिलिटी में पहले सुधार होगा और उसके बाद रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY27-28 के दौरान कंपनी से 14% रेवेन्यू CAGR और 27% EBITDA CAGR की उम्मीद की गई है।

वहीं, ABLBL के लिए ब्रोकरेज ने कहा कि Reebok जैसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो इसे ग्रोथ की दिशा में और मजबूत बनाते हैं। FY25-28 के दौरान ABLBL से 10% रेवेन्यू CAGR की उम्मीद है, और कंपनी का मार्जिन और रिटर्न प्रोफाइल भी धीरे-धीरे बेहतर हो सकता है।