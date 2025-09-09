Stock to BUY: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड (Ellenbarrie Industrial Gases Ltd) पर कवरेज शुरू करते हुए स्टॉक पर ‘BUY’ रेटिंग दी है और ₹680 का टारगेट प्राइस तय किया है जो वर्तमान स्तरों से 30% तक की बढ़त का संकेत देता है।

ब्रोकरेज ने कंपनी की मजबूत ग्रोथ प्रोजेक्शन और तेजी से फैलते नेटवर्क के आधार पर इस अपसाइड की संभावना जताई है।

एलेनबैरी के बारे में

एलेनबैरी, भारत की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल गैस कंपनियों में से एक है और पांच दशकों से अधिक का इतिहास रखती है। इसका बिजनेस मॉडल लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स और ऊंचे एंट्री-बैरियर्स पर आधारित है, जिससे ग्राहक रिटेंशन मजबूत है। कंपनी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन करती है, जो स्टील, फार्मा, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग, डिफेंस, ऊर्जा और फूड एंड बेवरेज जैसी अहम इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने रिपोर्ट में कहा कि एलेनबैरी उत्तर और पश्चिम भारत में उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ पूर्व और दक्षिण में निर्माण क्षमता को भी मजबूत कर रही है। FY25 में कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 3,870 टन प्रतिदिन थी, जिसे FY27 तक 4,630 टन तक बढ़ाने की योजना है।

भारतीय इंडस्ट्रियल गैस बाजार 2024 के $1.3 बिलियन से 2028 तक $1.75 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, 7.5% CAGR के साथ।

FY23 से FY25 के बीच कंपनी का EBITDA 81% CAGR से बढ़ा, जबकि मार्जिन 16.4% से उछलकर 35.1% पर पहुंचा। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यह रफ्तार FY26 में 39%, FY27 में 42% और FY28 में 43% की दर से बनी रहेगी।

कंपनी ने जुलाई 2025 में आईपीओ के जरिए ₹852.53 करोड़ जुटाए थे, शेयरों की कीमत ₹400 प्रति शेयर रखी गई थी। लिस्टिंग प्रीमियम पर हुई थी और स्टॉक जुलाई 14 को ₹637 के शिखर तक पहुंचा। वर्तमान में यह आईपीओ प्राइस से लगभग 35% ऊपर कारोबार कर रहा है।

मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि बाजार के विस्तार और कंपनी की रणनीतिक पहलों से एलेनबैरी निवेशकों के लिए लंबे समय तक आकर्षक साबित हो सकती है।