Multibagger Stock: शेयर बाजार ने कई लोगों को करोड़पति काफी कम समय में बनाया है। बशर्तें आपने सही समय पर सही स्टॉक में निवेश किया हो। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने निवेशकों को सिर्फ 5 साल में करोड़पति बना दिया है। इस शेयर ने निवेशकों के 1 लाख रुपये के निवेश पर पिछले 5 साल में 12304% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड (Lloyds Metals and Energy Ltd). यह मेटल स्टॉक खबर लिखे जानें तक एनएसई पर दोपहर 1:03 बजे तक 1.54% या 20.10 रुपये चढ़कर 1,323 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.43% या 18.65 रुपये चढ़कर 1321.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

पांच साल में 1 लाख रुपये बना 1.4 करोड़ रुपये

बिजनेस टुडे के मुताबिक लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का शेयर पांच साल पहले यानी सितंबर 2020 को सिर्फ ₹9.38 का था। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास इस कंपनी के 10,660 इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 1,323 रुपये है। इस हिसाब से 10,660 इक्विटी शेयर की कीमत इस वक्त 1,41,03,180 (1.41 करोड़) रुपये होता।

वर्तमान में लॉयड्स का मार्केट कैप 69,184.02 करोड़ रुपये है। कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर खान का संचालन करती है। यहां की डिस्पैचेबल क्षमता 26 एमटीपीए तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिससे यह भारत की स्टील सप्लाई चेन में केंद्रीय भूमिका निभाने लगी है।

कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आयरन ओर, डीआरआई (स्पंज आयरन), पैलेट्स, स्टील और पावर निर्माण से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक कई अहम उद्योगों की जरूरत पूरी करता है। FY25 में इसने 1 करोड़ टन आयरन ओर और 3.4 लाख टन डीआरआई का उत्पादन किया था।

Q1 FY26 वित्तीय नतीजे

रेवेन्यू: ₹2,384 करोड़ (तिमाही-दर-तिमाही 100% वृद्धि, सालाना आधार पर 1.4% गिरावट)

नेट प्रॉफिट: ₹642 करोड़ (15% सालाना वृद्धि)

आयरन ओर राजस्व: ₹2,089.2 करोड़ (8% सालाना वृद्धि), बिक्री 3.45 एमएमटी

डीआरआई राजस्व: ₹249.9 करोड़ (10% सालाना गिरावट), लेकिन वॉल्यूम बढ़कर 78.92k MT

पावर बिक्री: 45.10 मिलियन यूनिट (पिछले साल 49.10 मिलियन यूनिट)

कंपनी FY26 में 2.2 करोड़ टन आयरन ओर, 2.8-3 मिलियन टन पैलेट्स और 4.5-5.5 लाख टन डीआरआई का लक्ष्य रखती है। FY27 तक इसका उद्देश्य 2.5-2.6 करोड़ टन आयरन ओर, 5-6 मिलियन टन पैलेट्स और 0.7 मिलियन टन डीआरआई तक पहुंचना है, साथ ही स्टील उत्पादन और BHQ ओर ऑपरेशंस की शुरुआत भी करना है।

advertisement

लॉयड्स का स्थिरता पर ध्यान भी उल्लेखनीय है। कंपनी ईवी फ्लीट, स्लरी पाइपलाइन और नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रही है। ऐसे समय में जब भारत में आधारभूत ढाँचे और स्टील की मांग तेजी से बढ़ रही है, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी केवल पिछला मल्टीबैगर ही नहीं, बल्कि भविष्य का ग्रोथ हैवीवेट भी साबित हो सकता है।