scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारदिसंबर 2025 तक लिस्ट हो सकता है PhysicsWallah का शेयर! ₹3,820 करोड़ के आईपीओ में अलख पांडे बेचेंगे इतने शेयर

दिसंबर 2025 तक लिस्ट हो सकता है PhysicsWallah का शेयर! ₹3,820 करोड़ के आईपीओ में अलख पांडे बेचेंगे इतने शेयर

कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स की फिट-आउट कैपेक्स, मौजूदा सेंटर्स के लीज भुगतान, और अपनी सहायक कंपनियों जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और एडवांस क्लासेस एंड एडटेक में निवेश पर करेगी।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 9, 2025 15:07 IST
Physicswallah Cofounder Alakh Pandey
फिजिक्सवाला ने आईपीओ के लिए सेबी पास जमा कराए दस्तावेज (Photo: ITGD)

PhysicsWallah IPO Update: एडटेक स्टार्टअप फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) ने सेबी (Sebi) के पास अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (UDRHP) दाखिल किया है। कंपनी ₹3,820 करोड़ जुटाने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी में है। बाजार सूत्रों के अनुसार, फिजिक्सवाला के शेयर दिसंबर 2025 तक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो सकते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

प्रस्तावित पब्लिक ऑफर में ₹3,100 करोड़ के नए इक्विटी शेयर जारी होंगे और ₹720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) प्रमोटर्स अलख पांडे और प्रतीक बूभ द्वारा लाया जाएगा। दोनों के पास फिलहाल कंपनी में 40.35% हिस्सेदारी है। 

कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स की फिट-आउट कैपेक्स, मौजूदा सेंटर्स के लीज भुगतान, और अपनी सहायक कंपनियों जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और एडवांस क्लासेस एंड एडटेक में निवेश पर करेगी।

फिजिक्सवाला भारत की टॉप-5 शिक्षा कंपनियों में से एक है और देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट समुदाय चलाती है। इसका मुख्य यूट्यूब चैनल “Physics Wallah - Alakh Pandey” जुलाई 2025 तक 1.37 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ देश की लीडिंग शैक्षणिक डिजिटल कम्युनिटी है।

वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने FY25 में अपने वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। नेट लॉस FY25 में घटकर ₹243 करोड़ रह गया, जबकि पिछले वर्ष यानी FY24 में यह आंकड़ा ₹1,131 करोड़ था। FY23 में कंपनी का नुकसान केवल ₹84 करोड़ था, जिससे यह साफ होता है कि FY24 में घाटा अचानक बढ़ा था, लेकिन FY25 में कंपनी ने स्थिति को काफी हद तक संभाल लिया है।

वहीं अगर राजस्व की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। FY25 में कंपनी का राजस्व 49% बढ़कर ₹2,886.6 करोड़ तक पहुंच गया, जो FY24 में ₹1,940.71 करोड़ था। FY23 के मुकाबले देखें तो कंपनी का राजस्व 3.5 गुना से अधिक बढ़ चुका है, जो इसके कारोबार में तेजी और मांग में सुधार को दर्शाता है।

आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल लीड मैनेजर हैं, जबकि एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 9, 2025