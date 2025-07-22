scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारआनंद राठी ने BEL, BHEL और BEML शेयरों पर दी सलाह, जानें ये PSU शेयर खरीदें या नहीं

आनंद राठी ने BEL, BHEL और BEML शेयरों पर दी सलाह, जानें ये PSU शेयर खरीदें या नहीं

Anand Rathi Stock Recommendations: आनंद राठी ने सरकारी स्टॉक्स BEL, BHEL और BEML शेयरों पर रिपोर्ट जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इन शेयरों को खरीदना चाहिए या नहीं।

New Delhi,UPDATED: Jul 22, 2025 15:06 IST
anand rathi stock recommendations

इस हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार में तेजी के साथ हुई है। प्राइवेट बैंकों के अच्छे तिमाही नतीजों और भारत-अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद से बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। इस माहौल में अब निवेशक जानना चाहते हैं कि किस शेयर में पैसा लगाएं और कहां से मुनाफा निकालें।

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के एक्सपर्ट जिगर एस पटेल ने तीन पब्लिक सेक्टर कंपनियों के शेयरों पर खास राय दी है। ये कंपनियां Bharat Electronics (BEL), BEML, और BHEL हैं।

BEL में खरीदारी का मौका

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर में फिलहाल खरीदारी का अच्छा मौका बन रहा है। हाल ही में इस शेयर में गिरावट आई थी और यह ₹391.10 के लो तक पहुंचा, जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल माना जा रहा है।

टेक्निकल चार्ट के अनुसार, BEL अब ओवरसोल्ड जोन में है, यानी यहां से इसमें ऊपर की ओर तेजी आ सकती है। आनंद राठी का मानना है कि BEL में अब खरीदारी की जा सकती है और आने वाले कुछ सत्रों में इसमें ₹415 तक का टारगेट मिल सकता है।

BEML में करें प्रॉफिट बुकिंग

BEML का शेयर इस समय ₹4,373 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह अब ₹4,650 से ₹4,700 के बीच एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुका है। टेक्निकल एनालिसिस में इसमें कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, खासकर RSI पर नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है।

ऐसे में आनंद राठी का सुझाव है कि जिन निवेशकों ने पहले से इसमें पैसा लगा रखा है उन्हें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिलहाल इस शेयर में नई खरीदारी करने से बचने की सलाह दी गई है।

BHEL में उछाल पर प्रॉफिट निकालें

BHEL का शेयर भी ₹260–₹265 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका पुराना ऊपरी स्तर यानी रेजिस्टेंस जोन है। इस स्तर पर अक्सर शेयर की रफ्तार धीमी हो जाती है या गिरावट शुरू होती है।

टेक्निकल इंडिकेटर भी बता रहे हैं कि शेयर में ऊपर की तरफ रफ्तार अब कम हो रही है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस उछाल पर मुनाफा निकाल लेना सही रहेगा और फिलहाल नई खरीद से बचना चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Jul 22, 2025