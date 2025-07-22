scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार100 रुपये से कम भाव वाले ये शेयर दे रहे तगड़ा डिविडेंड, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका

100 रुपये से कम भाव वाले ये शेयर दे रहे तगड़ा डिविडेंड, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका

High Dividend Yields Smallcap Stocks: हम आपको आर्टिकल में उन 5 स्मॉलकैप शेयर के बारे में बताएंगे जो हाई डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब है कि इन शेयर्स ने शानदार डिविडेंड दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 22, 2025 12:36 IST
High Dividend Yields Smallcap Stocks

शेयर बाजार (Share Market) में फिलहाल कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन चल रहा है। कंपनियां अप्रैल-जून 2025 की पहली तिमाही के नतीजे पेश कर रही हैं। इसी के साथ कई कंपनियां डिविडेंड का भी एलान कर रही है।

अगर आप कम कीमत वाले और ज्यादा रिटर्न देने वाले शेयरों की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही मौका हो सकता है। हम आपको उन 5 स्मॉलकैप शेयर के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत ₹100 से कम है और डिविडेंड यील्ड 5% से भी ज्यादा है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Capital Infra Trust

इस लिस्ट में सबसे ऊपर Capital Infra Trust का नाम आता है। इसका डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा 28.68% है। कंपनी का मार्केट-कैप लगभग ₹2300 करोड़ है। मंगलवार को कंपनी का शेयर प्राइस करीब 82.65 रुपये प्रति शेयर है।

IRB InvIT Fund

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर IRB InvIT Fund है। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी एक विश्वसनीय कंपनी है। इसका डिविडेंड यील्ड 12.99% है। कंपनी का मार्केट कैप ₹3572 करोड़ से ज्यादा है।

इसके शेयर मंगलवार को ₹61 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर में 44 फीसदी की तेजी आई है।

Powergrid Infrastructure Investment Trust 

Powergrid Infra भी हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों में शामिल है। पिछले एक साल में इसने 12.87% का डिविडेंड यील्ड दिया है। कंपनी का मार्केट कैप ₹8484 करोड़ है। 22 जुलाई को कंपनी के शेयर का भाव करीब ₹61 है। स्टॉक का प्राइस लगभग 93 रुपये प्रति शेयर है।

Energy InfrTrust 

Energy InfrTrust ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 9.92% का डिविडेंड यील्ड दिया है। कंपनी का मार्केट कैप ₹5461 करोड़ है। इस कंपनी के शेयर का प्राइस ₹82.25 के आसपास है।

Jagran Prakashan 

इस लिस्ट में लास्ट नाम मीडिया सेक्टर की जानी-पहचानी कंपनी Jagran Prakashan का है। इसका डिविडेंड यील्ड 8.07% है। जागरण प्रकाशन का मार्केट कैप ₹1618 करोड़ है। कंपनी के शेयर का प्राइस करीब 74.94 रुपये प्रति शेयर है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 22, 2025