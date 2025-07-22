शेयर बाजार (Share Market) में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब कोई शेयर बहुत कम समय में पैसा दोगुना कर दे। इस तरह के शेयर में से एक Colab Platforms Ltd है। इस स्टॉक में एक महीने से ज्यादा समय से अपर सर्किट लग रहा है। शेयर ने एक महीने में 55 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस शेयर की खास बात है कि स्टॉक की कीमत अभी 50 रुपये से कम है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

16 जून 2025 को इस शेयर की कीमत 25 रुपये थी, जो अभी 48 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक ने 16 जून को 25 रुपये के भाव पर 50 हजार का निवेश किया होता तो आज उसकी कीमत करीब 1 लाख बन जाती।



शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

Colab Platforms के शेयर ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस स्टॉक की कीमत करीब 6 गुना हो चुकी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 153 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, साल भर में शेयर ने 535 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर ने पांच साल में 4,352.29 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 50 हजार रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 22 लाख हो जाती।

Colab Platforms Ltd के बारे में

Colab Platforms Ltd एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कंपनी खासतौर पर हेल्थकेयर और दूसरे सेक्टरों में टेकनोलॉजी सॉल्यूशन देती है। इसका मतलब है कि ये कंपनी नई तकनीक की मदद से अस्पतालों, कंपनियों और दूसरी जगहों पर काम आसान बनाती है।

इन बातों का रखें ध्यान

Colab Platforms Ltd जैसे पेनी स्टॉक्स भले ही शानदार रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी काफी है। पेनी स्टॉक काफी जोखिम भरे होते हैं। ऐसे में इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले निवेशक को कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके फाइनेंशियल के बारे में जान लेना चाहिए। निवेशक को रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पेनी स्टॉक में निवेश कितना करें इसको लेकर वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।