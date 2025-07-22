MOFSL ने टाटा की घड़ी बनाने वाली कंपनी को दिया बड़ा टारगेट, मुनाफा कमाने के लिए निवेशक फटाफट खरीदें स्टॉक

टाटा ग्रुप (Tata Group) की जानी-मानी घड़ी और ज्वैलरी कंपनी टाइटन (Titan) ने बड़ा इंटरनेशनल कदम उठाया है। कंपनी के लेटेस्ट एलान के बाद स्टॉक (Titan Share Price) फोकस में आ गया। मंगलवार को कंपनी के शेयर 1 फीसदी से ज्यादा चढ़कर ₹3,467.70 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

टाइटन के शेयर पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) की रिपोर्ट आई है। आइए, जानते हैं कि फर्म ने स्टॉक को क्या टारगेट और रेटिंग दी है।

कितना है स्टॉक का टारगेट प्राइस (Titan Share Price Target)

MOFSL ने स्टॉक को 'BUY' रेटिंग दी। वहीं, स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹4250 प्रति शेयर कर दिया। इसका मतलब है कि टाइटन के शेयर करीब 24 फीसदी का रिटर्न दे सकते हैं।

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार टाइटन ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी टाइटन होल्डिंग्स इंटरनेशनल एफजेडसीओ (Titan Holdings International FZCO) के जरिए UAE की जानी-मानी ज्वैलरी कंपनी Damas LLC में 67% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यह डील ₹24.3 अरब की एंटरप्राइज वैल्यू पर की जा रही है।

बता दें कि Damas LLC, UAE मिडिल ईस्ट में एक बड़ा और भरोसेमंद ब्रांड है। इस ब्रांड ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹34.3 अरब का रेवेन्यू कमाया है। खाड़ी देशों में इस ब्रांड की जबरदस्त पकड़ है।

Damas के जरिए टाइटन अब खाड़ी देशों यानी सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे देशों में अपने कारोबार को बढ़ा सकेगी। टाइटन के इस कदम से यह साफ हो गया है कि कंपनी लग्जरी ज्वैलरी मार्केट (Luxury Jewelry Market) में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा दांव खेल रही है। Damas के 146 स्टोर्स का पूरा नेटवर्क अब टाइटन के लिए काम करेगा, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू और पहुंच में बड़ा इजाफा होगा।

टाइटन शेयर परफॉर्मेंस (Titan Share Performance)

टाइटन के शेयरों ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में शानदार मुनाफा दिया है। YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक स्टॉक 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। हालांकि, पिछले एक महीने में शेयर में 1 फीसदी की गिरावट आई है। बीते 6 महीने में स्टॉक में करीब 3 फीसदी की तेजी आई है। स्टॉक ने सालभर में 6 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 200 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।