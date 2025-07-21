scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDolly Khanna Portfolio: डॉली खन्ना का बड़ा दांव, एक शेयर को किया बाहर और दूसरे में किया करोड़ों का निवेश

Dolly Khanna Portfolio: डॉली खन्ना का बड़ा दांव, एक शेयर को किया बाहर और दूसरे में किया करोड़ों का निवेश

Dolly Khanna Portfolio: शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव हुआ है। उनके पोर्टफोलियो से एक कंपनी के शेयर बाहर गया है, जबकि दूसरी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ गई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 17:03 IST
Dolly Khanna publicly holds 20 stocks with a net worth of over Rs. 476.4 crore as per the latest corporate shareholdings filed so far.
Shares of Chennai Petroleum Corporation settled at Rs 734.20 on Tuesday, falling half a per cent for the day. The total market capitalization of the company stood close to Rs 11,000 crore. 

देश की जानी-मानी निवेशक डॉली खन्ना (Dolly Khanna Portfolio) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के बीच उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में दो बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने एक नई कंपनी में निवेश किया है और एक पुरानी कंपनी से पूरी तरह बाहर हो गई हैं।

डॉली खन्ना के स्टॉक्स को निवेशक बड़े ध्यान से देखते हैं क्योंकि उनके चुने गए शेयर लंबे वक्त में अच्छा रिटर्न देते हैं। ऐसे में उनके हालिया कदम खुदरा निवेशकों के लिए भी खास मायने रखते हैं।

सरला परफॉरमेंस फाइबर्स में नई एंट्री

अप्रैल-जून तिमाही में डॉली खन्ना ने सरला परफॉरमेंस फाइबर्स लिमिटेड (Sarla Performance Fibers Share Price) में निवेश किया है। उन्होंने इस कंपनी के करीब 8.66 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कुल मिलाकर कंपनी की 1.04% हिस्सेदारी है। इस निवेश की कीमत करीब 10.2 करोड़ रुपये मानी जा रही है।

मार्च 2025 तिमाही में उनके पोर्टफोलियो में यह शेयर मौजूद नहीं था, यानी यह पूरी तरह से नया निवेश है।

यह कंपनी पॉलिएस्टर और नायलॉन धागे (यार्न) बनाती है और उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डायवर्सिफाइड है। इस शेयर में सोमवार को करीब 5% की तेजी आई और यह 123.15 रुपये पर बंद हुआ। 

स्टोव क्राफ्ट से पूरी तरह बाहर निकलीं

दूसरी तरफ डॉली खन्ना ने स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड (Stove Kraft Share Price) से अपनी पूरी हिस्सेदारी निकाल ली है। मार्च तिमाही के अंत में उनके पास इस कंपनी की 1.31% हिस्सेदारी थी, लेकिन जून तिमाही खत्म होने तक उन्होंने इसमें से एक भी शेयर नहीं रखा।

इससे पहले दिसंबर 2024 में उनके पास स्टोव क्राफ्ट के 1.07% शेयर थे, यानी मार्च तिमाही में उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई थी, लेकिन जून में पूरी तरह बेच दिया। सोमवार को यह शेयर 1.80% की गिरावट के साथ 605.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। यानी यह शेयर इस वक्त हल्का दबाव झेल रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
