scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार22 जुलाई को सबकी नजरों में रहेगा इटरनल का शेयर! Q1 में 90% गिरा नेट प्रॉफिट - Details

22 जुलाई को सबकी नजरों में रहेगा इटरनल का शेयर! Q1 में 90% गिरा नेट प्रॉफिट - Details

कंपनी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। Q1 FY26 में इटरनल का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 90% की गिरावट के साथ सिर्फ ₹25 करोड़ रहा जो एक साल पहले यह ₹253 करोड़ था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 16:15 IST

Eternal Q1 FY26 Results: जोमैटो से इटरनल (Eternal Ltd) के रूप में रीब्रांड होने के बाद पहली तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। Q1 FY26 में इटरनल का नेट प्रॉफिट साल-दर-साल आधार पर 90% की गिरावट के साथ सिर्फ ₹25 करोड़ रहा जो एक साल पहले यह ₹253 करोड़ था। आज बाजार बंद होने के थोड़ी देर पहले ही कंपनी ने अपने नतीजों को जारी किया था जिसके बाद अब मंगलवार को यह शेयर निवेशकों के रडार पर रहेगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

हालांकि कंपनी के कुल इनकम में अच्छी ग्रोथ हुई है। Eternal का परिचालन राजस्व 70.4% बढ़कर ₹7,167 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹4,206 करोड़ था। पिछली तिमाही में यह आंकड़ा ₹5,833 करोड़ रहा था।

खर्च की बात करें तो पहली तिमाही में कंपनी का खर्च भी काफी बढ़ा है। कंपनी का कुल खर्च जून तिमाही में ₹7,433 करोड़ रहा, जो साल भर पहले ₹4,203 करोड़ और पिछली तिमाही के ₹6,104 करोड़ से अधिक है। कंपनी के पास ₹18,857 करोड़ का कैश उपलब्ध है, जो लगभग स्थिर है। 

फूड डिलिवरी कारोबार

Zomato के मुख्य फूड डिलिवरी सेगमेंट में एडजस्टेड रेवेन्यू 17.7% बढ़कर ₹2,657 करोड़ रहा। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (GOV) ₹10,769 करोड़ तक पहुंच गया, जो सालाना और तिमाही दोनों आधारों पर बढ़त दर्शाता है। इस तिमाही में मंथली ट्रांजैक्टिंग ग्राहक (MTCs) की संख्या 22.9 मिलियन रही, जो पिछली तिमाही के 20.9 मिलियन से अधिक है।

Blinkit बिजनेस

कंपनी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit का रेवेन्यू 155% बढ़कर ₹2,400 करोड़ रहा, लेकिन EBITDA लॉस ₹162 करोड़ रहा। हालांकि पिछली तिमाही के ₹178 करोड़ घाटे से यह थोड़ी सुधार की स्थिति में है। इस सेगमेंट का GOV ₹11,821 करोड़ तक पहुंचा और डार्क स्टोर की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 1,544 हो गई।

Hyperpure और Going Out सेगमेंट

B2B वर्टिकल Hyperpure की आय 89% बढ़कर ₹2,295 करोड़ रही। वहीं Going Out सेगमेंट में रेवेन्यू में लगभग 10% गिरावट देखी गई और यह ₹207 करोड़ पर सिमट गया।

इन नतीजों के बाद Eternal के शेयरों में 5% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। NSE पर यह ₹270.75 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 21, 2025