Newsशेयर बाज़ारबड़ा ऐलान! 2 हिस्सों में बंटेगा इस दिग्गज सरकारी कंपनी का शेयर - दो साल में दिया है 150% से ज्यादा रिटर्न

बड़ा ऐलान! 2 हिस्सों में बंटेगा इस दिग्गज सरकारी कंपनी का शेयर - दो साल में दिया है 150% से ज्यादा रिटर्न

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 14:48 IST

BEML Stock Split: रेलवे और डिफेंस सेक्टर को अपनी सर्विस देने वाली सरकारी कंपनी बीईएमएल (BEML Ltd) ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयरों में तोड़ेगी।

कंपनी ने बताया कि स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट की जानकारी अलग से दी जाएगी। शेयरधारकों के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक शेयर की कीमत आधी हो जाएगी, जिससे कुल पोर्टफोलियो की वैल्यू नहीं बदलेगी। 

उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक के पास ₹100 की रेट से 100 शेयर हैं, तो स्टॉक स्प्लिट के बाद उसके पास ₹50 की रेट से 200 शेयर होंगे।

BEML Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 2:36 बजे तक एनएसई पर 0.41% या 18.20 रुपये टूटकर 4,383.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 0.36% या 15.65 रुपये गिरकर 4386.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

BEML Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 40 प्रतिशत और पिछले 6 महीने में 19 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 5 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 2 साल में शेयर 159 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 288 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 708 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

हाल ही में मिला था ऑर्डर 

बीईएमएल ने बीते 18 जुलाई को एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे रक्षा मंत्रालय से बुलडोजर की आपूर्ति के लिए लगभग 185.65 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य का ऑर्डर मिला है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 21, 2025