scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीआज से हमेशा के लिए बदल जाएगा YouTube! 10 साल बाद होने जा रहा है ये बदलाव - आप पर पड़ेगा सीधा असर

आज से हमेशा के लिए बदल जाएगा YouTube! 10 साल बाद होने जा रहा है ये बदलाव - आप पर पड़ेगा सीधा असर

ट्रेंडिंग पेज वायरल हो रहे वीडियो दिखाता था, जिससे लोग नए कंटेंट और ट्रेंड्स से जुड़े रहते थे। लेकिन बीते वर्षों में यह पेज दर्शकों के बजाय कंटेंट क्रिएटर्स की ‘व्यू गिनती’ और प्रदर्शन दिखाने का माध्यम बन गया था।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 16:51 IST

YouTube Trending Page: वीडियो स्ट्रीमिंग जाइंट यूट्यूब (YouTube) आज से हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। दरअसल बीते 10 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने यह घोषणा की थी कि वह अपने ट्रेंडिंग पेज (Trending Page) को 21 जुलाई से यानी आज से स्थायी रूप से बंद कर देगा। 

यूट्यूब ने  ट्रेंडिंग पेज की शुरुआत साल 2015 में की थी और अब 10 साल बाद ये बंद हो रहा है। ट्रेंडिंग पेज वायरल हो रहे वीडियो दिखाता था, जिससे लोग नए कंटेंट और ट्रेंड्स से जुड़े रहते थे। लेकिन बीते वर्षों में यह पेज दर्शकों के बजाय कंटेंट क्रिएटर्स की ‘व्यू गिनती’ और प्रदर्शन दिखाने का माध्यम बन गया था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों बंद हो रहा है ट्रेंडिंग पेज?

YouTube ने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Trending Page पर दर्शकों की विजिट में पिछले पांच सालों में तेज गिरावट आई है। इसका कारण है यूजर बिहेवियर में बदलाव। अब लोग वीडियो की खोज प्लेटफॉर्म के दूसरे सेक्शंस जैसे होम पेज, सर्च सजेशंस, Shorts, कमेंट्स और Communities के जरिए करते हैं।

Trending Page का मूल उद्देश्य लोगों को ट्रेंडिंग वीडियो और क्रिएटर्स से जोड़ना था, लेकिन जैसे-जैसे YouTube के एल्गोरिदम ने पर्सनलाइज्ड सजेशंस देना शुरू किया, वैसे-वैसे यूजर्स Trending Page से दूर होते गए। घटते विजिट के कारण यूट्यूब इसे बंद कर रहा है।

अब ट्रेंडिंग वीडियो कहां दिखेंगे?

YouTube ने कहा है कि अब यूजर्स YouTube Charts के जरिए ट्रेंडिंग कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल यह सुविधा म्यूजिक वीडियो, टॉप पॉडकास्ट शोज और फिल्म ट्रेलर्स के लिए उपलब्ध है। गेमिंग वीडियो की बात करें, तो उनके लिए ट्रेंडिंग वीडियो Gaming Explore पेज पर दिखते रहेंगे।

इसके अलावा, YouTube अब भी अपने यूजर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देता रहेगा जो उनके इंटरेस्ट के आधार पर होगा। यदि यूजर नॉन-पर्सनलाइज्ड कंटेंट देखना चाहें, तो वे Explore पेज, सब्सक्रिप्शन फीड या अपने पसंदीदा क्रिएटर्स के चैनल पर जा सकते हैं।

क्रिएटर्स के लिए YouTube Studio का Inspiration Tab जारी रहेगा, जहां वे अपने चैनल के हिसाब से कंटेंट आइडियाज पा सकते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 21, 2025