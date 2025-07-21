Shanti Gold International IPO: ज्वेलरी निर्माता कंपनी शांति गोल्ड इंटरनेशनल (Shanti Gold International) का आईपीओ इस हफ्ते ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 25 जुलाई को खुलेगा जिसे निवेशक 29 जुलाई तक सब्सक्राइब कर सकेंगें।कंपनी ₹189 से ₹199 प्रति शेयर की प्राइस बैंड में 1.81 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी कर ₹360.11 करोड़ जुटाने का टारगेट है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी विस्तार और कर्ज चुकाने में करेगी। कंपनी ने जयपुर में नई यूनिट की स्थापना के लिए ₹46.3 करोड़, वर्किंग कैपिटल के लिए ₹200 करोड़ और लोन चुकौती के लिए ₹17 करोड़ निर्धारित किए हैं। मई 2025 तक कंपनी पर ₹242 करोड़ का कर्ज था।

वित्तीय प्रदर्शन के लिहाज से शांति गोल्ड ने मार्च 2025 के समाप्त वित्त वर्ष में ₹55.8 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 107.8% अधिक है। वहीं, राजस्व ₹711.4 करोड़ से बढ़कर ₹1,106.4 करोड़ पहुंच गया, जो 55.5% की वृद्धि है।

कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग आधार मुंबई में है और यह खासतौर पर 22 कैरेट सीजेड कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी तैयार करती है। कंपनी के मुताबिक डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग की हर प्रक्रिया इन-हाउस होती है, जिससे ग्राहक की पसंद के अनुसार प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं।

IPO का लॉट साइज 75 शेयर तय किया गया है। कुल इश्यू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs), 35% रिटेल निवेशकों और 15% नॉन-इंस्टिट्यूशनल इनवेस्टर्स (NIIs) के लिए रिजर्व्ड है।

इस आईपीओ का अलॉटमेंट 30 जुलाई को हो सकता है और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उन्हें 31 जुलाई से रिफंड जारी किए जाएंगे। सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर 31 जुलाई को ट्रांसफर किए जाएंगे। कंपनी का लिस्टिंग 1 अगस्त को NSE और BSE पर हो सकती है।

इस आईपीओ का मैनेजमेंट चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स कर रही है और रजिस्ट्रार Bigshare Services है। शांति गोल्ड की मजबूत वित्तीय स्थिति और रणनीतिक निवेश योजना इसके बाजार में भविष्य के लिए पॉजिटिव संकेत देती है।