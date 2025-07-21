AU Small Finance Bank Share Price: सोमवार को शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (AU Small Finance Bank Ltd) के शेयरों में 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।

शेयर आज 7% से ज्यादा गिरकर अपने इंट्राडे लो 734.85 रुपये पर पहुंच गया है। खबर लिखे जानें तक बैंक का शेयर सुबह 11:10 बजे तक एनएसई पर 4.96% या 39.40 रुपये गिरकर 755.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.94% या 39.25 रुपये गिरकर 755.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों आई स्टॉक में गिरावट

शेयर में यह गिरावट जून 2025 को समाप्त तिमाही (वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही) के दौरान प्राइवेट लेंडर के लिए एसेट क्वालिटी में गिरावट के कारण आई है।

NPA में बड़ा उछाल

तिमाही दर तिमाही आधार पर Gross NPA (GNPA) ₹2,477 करोड़ से बढ़कर ₹2,751.3 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि GNPA रेशियो अब 2.47% हो गया है, जो पिछली तिमाही में 2.28% था। वहीं, नेट NPA भी बढ़कर ₹971.3 करोड़ हो गया (पिछली तिमाही में ₹791.3 करोड़), जिससे नेट NPA रेशियो बढ़कर 0.88% पहुंच गया।

मुनाफा और NII में सुधार

बावजूद इसके, बैंक ने ₹580.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 15.6% ज्यादा है। Net Interest Income (NII) भी 6.5% की वृद्धि के साथ ₹2,044.6 करोड़ पर पहुंच गई है।

एक्सपर्ट की क्या है राय?

Angel One के Osho Krishan के मुताबिक, स्टॉक के लिए अगला मजबूत सपोर्ट ₹700 के करीब है।

Anand Rathi के Jigar S Patel ने कहा कि ₹715 पर सपोर्ट और ₹770 पर रेजिस्टेंस है। यदि स्टॉक ₹770 के ऊपर बना रहता है, तो यह ₹780 तक जा सकता है।

मार्च 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 22.87% रही है। इससे संकेत मिलता है कि बैंक अभी भी प्रमोटर-समर्थित है, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार निवेशकों के लिए अहम रहेगा।