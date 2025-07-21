scorecardresearch
Q1 FY26 रिजल्ट के बाद बिखरा बंधन बैंक का शेयर! 4% से ज्यादा गिरा भाव, ब्रोकरेज फिर भी बुलिश - चेक करें टारगेट

शेयर में गिरावट का कारण जून तिमाही (Q1 FY26) में मुनाफे में 65% गिरावट है। यह गिरावट बैंक के शेयरों में लगातार चार दिन की तेजी के बाद आई है, जिससे निवेशकों को झटका लगा है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 11:06 IST

Bandhan Bank Share Price: निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक (Bandhan Bank) के शेयर में आज 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। शुरुआती कारोबार में आज स्टॉक 4% से अधिक टूटकर ₹179 पर ट्रेड कर रहा था। 

शेयर में गिरावट का कारण जून तिमाही (Q1 FY26) में मुनाफे में 65% गिरावट है। यह गिरावट बैंक के शेयरों में लगातार चार दिन की तेजी के बाद आई है, जिससे निवेशकों को झटका लगा है। 

बैंक का नेट प्रॉफिट Q1 FY26 में ₹372 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹1,063 करोड़ था। हालांकि, कुल आय ₹6,201.49 करोड़ रही, जो साल-दर-साल मामूली बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 8% घटकर ₹2,757 करोड़ पर आ गई, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 14% की गिरावट दर्ज हुई।

बैंक की एसेट क्वालिटी भी बिगड़ा है। नेट NPA ₹1,744 करोड़ रहा, जो 25% की सालाना वृद्धि है और नेट NPA रेशियो 1.36% हो गया है। बैंक ने बताया कि पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत में माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो पर दबाव बना हुआ है, जिससे प्रावधान (Provisioning) बढ़कर ₹1,147 करोड़ हो गए हैं।

ब्रोकरेज हाउस की राय

Jefferies ने स्टॉक पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस ₹215 तय किया है (15% अपसाइड)। उन्होंने FY26 की अर्निंग्स को 6% और FY27/28 को 3% कम किया है लेकिन बैंक की वैल्यूएशन को "reasonable" बताया है।

Macquarie ने 'Outperform' कॉल देते हुए ₹210 का टारगेट रखा है। उन्होंने माना कि क्रेडिट कॉस्ट उम्मीद से ज्यादा रहा, लेकिन Other Income ने आंशिक राहत दी।

CLSA ने स्टॉक पर 'High Conviction Outperform' रेटिंग दी है और ₹220 का टारगेट रखा है (18% अपसाइड)। हालांकि उन्होंने PPoP ग्रोथ कमजोर रहने के चलते अनुमानों में 13–36% की कटौती की है।

बैंक के CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने कहा कि Q1 में बैंक ने डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ और रिटेल व होलसेल बैंकिंग में निरंतर गति दिखाई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
