Anthem Biosciences Share Price: फार्मा सेक्टर की कंपनी एंथम बायोसाइंसेज (Anthem Biosciences) के शेयरों ने आज शेयर बाजार में शानदार डेब्यू किया। एंथम बायोसाइंसेज का शेयर BSE पर ₹723.10 पर लिस्ट हुआ, जो इसके आईपीओ प्राइस ₹570 प्रति शेयर से 26.86% अधिक है। NSE पर भी शेयर ₹723.05 पर लिस्ट हुआ, जो लगभग (26.85%) ₹153 की लिस्टिंग गेन दर्शाता है।

हालांकि, यह लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के अनुमान से कुछ कम रही। लिस्टिंग से पहले Anthem Biosciences का GMP ₹175-₹180 तक था, जो लगभग 31-32% की संभावित बढ़त दर्शा रहा था। IPO बंद होते समय यह GMP ₹145 पर था।

कंपनी का IPO 14 से 16 जुलाई तक खुला था और ₹540-₹570 के प्राइस बैंड में 26 शेयर के लॉट साइज में ऑफर किया गया था। यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था, जिसमें 5.95 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर किए गए और कुल ₹3,395 करोड़ जुटाए गए।

आईपीओ को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी और इसे कुल 63.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। Qualified Institutional Buyers ने 182.65 गुना, Non-Institutional Investor ने 42.31 गुना, Retail Individual Investor ने 5.48 गुना और Employees ने 6.36 गुना सब्सक्राइब किया था।

JM Financial, Citigroup, JP Morgan India और Nomura इस IPO के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स रहे, जबकि Kfin Technologies इस आईपीओ का रजिस्ट्रार था। अधिकतर ब्रोकरेज हाउसेज ने इस इश्यू को 'सब्सक्राइब' करने की सलाह दी थी।

2006 में स्थापित Anthem Biosciences एक Contract Research, Development & Manufacturing Organization (CRDMO) है जो ड्रग डिस्कवरी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का फोकस इनोवेशन और तकनीक आधारित संचालन पर है।

कंपनी ग्लोबल स्तर पर इनोवेटिव, उभरती हुई बायोटेक कंपनियों और बड़ी दवा कंपनियों सहित विविध ग्राहकों को सर्विस देती है। कंपनी स्पेशल फर्मेंटेशन आधारित एपीआई बनाती है, जिसमें प्रोबायोटिक्स, एंजाइम, पेप्टाइड्स, पोषण संबंधी सक्रिय पदार्थ, विटामिन एनालॉग्स और बायोसिमिलर शामिल हैं।