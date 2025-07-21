Reliance Share Price: मुकेश अंबनी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Ltd (RIL)) के शेयरों में आज 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को शानदार तिमाही नतीजों को जारी करने के बावजूद यह गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए जानते हैं है कि शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद स्टॉक में यह गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और निवेशकों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

आज क्यों गिर रहा है RIL का शेयर?

शेयर में गिरावट यह संकेत देता है कि कुछ निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग का रुख अपनाया। इसके अलावा रूसी तेल पर यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध के कारण भी स्टॉक टूटा है। आरआईएल ने कहा है कि वह यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए लेटेस्ट प्रतिबंधों के प्रभावों का आकलन करेगा।

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 11:24 बजे तक कंपनी के 3,37,321 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

सुबह 11:34 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.16% या 31.85 रुपये गिरकर 1445 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.11% या 31.20 रुपये गिरकर 1,444.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Reliance Q1 FY26 Results

कंपनी का Q1 FY26 में स्टैंडअलोन मुनाफा 77% बढ़कर ₹30,783 करोड़ रहा, जिसमें Asian Paints में हिस्सेदारी बेचने से ₹8,924 करोड़ का एकमुश्त प्रॉफिट शामिल है। इसे अलग भी कर दें, तो साल-दर-साल मुनाफा 25% ऊपर है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6% बढ़कर ₹2.73 लाख करोड़ और EBITDA 36% बढ़कर ₹58,024 करोड़ पहुंचा।

सेगमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस

Jio Platforms: मुनाफा 25% बढ़कर ₹7,110 करोड़, 9.9 मिलियन नए ग्राहक

Reliance Retail: रेवेन्यू ₹84,171 करोड़ (11.3% बढ़त), EBITDA ₹6,381 करोड़

Oil-to-Chemicals (O2C): रेवेन्यू में 1.5% गिरावट, पर EBITDA 11% बढ़कर ₹14,511 करोड़

New Energy: जल्द स्वयं-निधि वाला व्यवसाय बनने की दिशा में, किफायती उत्पादन और लाभ की योजना

क्या करें निवेशक?

Motilal Oswal ने ‘Buy’ रेटिंग के साथ ₹1,700 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज को Jio और Retail के जरिए EBITDA CAGR 11% की उम्मीद है।

Morgan Stanley ने ‘Overweight’ रेटिंग देते हुए ₹1,617 का टारगेट तय किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने डबल कमाई का टारगेट 2029 तक बताकर कंपनी ने उम्मीदें बढ़ाई हैं।

Jefferies ने भी ‘Buy’ रेटिंग बनाए रखी है और टारगेट ₹1,726 रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि अगली AGM में Jio की लिस्टिंग की संभावना पर निवेशकों की नजरें रहेंगी।

Nomura ने भी अपनी बुलिश राय बरकरार रखते हुए ₹1,600 का लक्ष्य दिया है।

ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि जियो, न्यू एनर्जी और रिटेल भविष्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। साथ ही मजबूत बैलेंस शीट और संभावित टैरिफ हाइक आने वाले समय में रिलायंस के शेयर में मजबूती ला सकते हैं।