HDFC Bank Share Price: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank Ltd.) के शेयरों में आज 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में यह तेजी Q1 रिजल्ट के बाद से देखने को मिल रही है। आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने दिग्गज बैंक पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और 12.4% के अपसाइड की बड़ी भविष्यवाणी की है।

चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है और एचडीएफसी बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस कितना है?

HDFC Bank पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि एचडीएफसी बैंक ने करीब 182 बिलियन (+12%/+3% YoY/QoQ) के मजबूत PAT के साथ एक स्थिर तिमाही की सूचना दी, जो अन्य आय और अच्छी तरह से प्रबंधित Opex में मजबूत के कारण थी। भले ही NII क्रमिक रूप से (-2% QoQ) घट गई।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बैंंक के मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 26 में लोन ग्रोथ सिस्टम के अनुरूप और वित्त वर्ष 27 में सिस्टम से अधिक रहेगी, जबकि निकट भविष्य में मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है।

जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें वित्त वर्ष 25-27 के दौरान लोन/ CAGR के करीब 12%/15% और RoA/RoE ~1.7%/13% रहने की उम्मीद है।

HDFC Bank Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2200 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अपने CMP 1,957 रुपये से 12.4% ऊपर जाएगा।

HDFC Bank Share Price

सुबह 11:29 बजे तक बैंक का शेयर एनएसई पर 1.93% या 37.70 रुपये चढ़कर 1,995.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.92% या 37.60 रुपये की तेजी के साथ 1995 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

HDFC Bank Q1 FY26 Results

बैंक ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में 12% की YoY ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 16,175 करोड़ रुपये की तुलना में 18,155 करोड़ रुपये रहा।

ब्याज आय सालाना आधार पर 6% बढ़कर 77,470 करोड़ रुपये हो गई, जबकि नेट ब्याज आय (NII) 5.4% बढ़कर 31,440 करोड़ रुपये हो गई।

बैंक का NIM कुल एसेट पर 3.35% रहा, जो मार्च 2025 तिमाही के 3.46% से कम है।

