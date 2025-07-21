scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीFacebook पर कितना पुराना डेटा पड़ा है आपका? जानें, देखें और करें डाउनलोड

Facebook पर कितना पुराना डेटा पड़ा है आपका? जानें, देखें और करें डाउनलोड

Facebook यूजर्स आसानी से अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको आर्टिकल में इसका पूरा तरीका बताएंगे।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 15:43 IST
Facebook Meta
Facebook Meta

अगर आप Facebook चलाते हैं तो ये जानकर हैरानी होगी कि आप वहां जो कुछ भी अपलोड करते हैं जैसे फोटो अपलोड करना, पोस्ट शेयर करना, किसी चीज पर कमेंट करना, यहां तक कि आप कहां हैं यानी आपकी लोकेशन भी सबकुछ Facebook के सर्वर पर सेव हो रहा है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि Facebook के पास यूजर का क्या-क्या डेटा सेव है? 

Facebook आपको एक ऐसा फीचर देता है जिससे आप अपना पूरा फेसबुक अकाउंटडेटा (Facebook Account Data) डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं या सिर्फ अपने डाटा का बैकअप (Facebook Data Backup) रखना चाहते हैं तो यह तरीका बहुत काम का है।

क्यों जरूरी है Facebook डेटा डाउनलोड करना?

आजकल सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। हम सालों से जो भी फोटो, वीडियो, कमेंट, मैसेज आदि Facebook पर डालते हैं, वो सब फेसबुक के पास सेव रहता है। ऐसे में अगर आप Facebook से हटना चाहते हैं या सिर्फ अपनी पुरानी यादें संभालकर रखना चाहते हैं, तो Facebook से डेटा डाउनलोड करना आपके लिए जरूरी हो जाता है।

कैसे डाउनलोड करें Facebook डेटा?

स्टेप 1: सबसे पहले Facebook ऐप या वेबसाइट खोलें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।

स्टेप 2: ऊपर राइट साइड तरफ मेन्यू यानी तीन लाइन या प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब ‘Settings & Privacy’ में जाएं और फिर ‘Settings’ को सेलेक्ट करें।

स्टेप 4: यहां स्क्रॉल करने पर आपको ‘Your Information’ या ‘Download Your Information’ का ऑप्शन मिलेगा। इसे खोलें।

स्टेप 5: अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-कौन सा डेटा डाउनलोड करना है जैसे फोटो, वीडियो, पोस्ट, मैसेज, कमेंट आदि।

स्टेप 6: डेटा डाउनलोड करने के लिए आप फॉर्मेट जैसे (HTML) या (JSON) भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

स्टेप 7: अब ‘Create File’ पर क्लिक करें।

स्टेप 8: कुछ समय में Facebook आपके ईमेल पर या नोटिफिकेशन में डेटा फाइल भेज देगा। वहां से आप अपनी फाइल जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

फेसबुक डेटा डाउनलोड करने के फायदे

Facebook डेटा डाउनलोड करने से आपको ये फायदा होता है कि आपकी पुरानी फोटो, वीडियो, कमेंट, पोस्ट और मैसेज आपके पास सेव हो जाते हैं। अगर आप Facebook से ब्रेक लेना चाहते हैं या अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो ये बैकअप आपकी यादों को सहेजने में मदद करेगा।

advertisement

इसका एक और फायदा ये है कि आप जान पाएंगे कि Facebook आपके बारे में क्या-क्या जानता है। यानी आपकी डिजिटल प्राइवेसी (Digital Privacy) के लिए ये बेहद जरूरी कदम है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 21, 2025