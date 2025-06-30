Stock to BUY: आईटी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड (Black Box Ltd) के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। यह तेजी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म JM Financial द्वारा BUY कॉल दिए जाने के बाद आई है।

जेएम फाइनेंशियल ने आज इस शेयर पर अपने कवरेज को शुरू करते हुए 32.9% यानी करीब 33% के अपसाइड जाने की बड़ी भविष्यवाणी की है। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा दो साल में 3 गुना कर दिया है।

चलिए जानते हैं ब्रोकरेज की क्या है इसपर राय और कितना है इसका टारगेट प्राइस?

Black Box Ltd पर JM Financial की राय

ब्रोकरेज ने इस कंपनी पर अपनी राय देते हुए कहा कि हमने ब्लैक बॉक्स को भारत के डेटा सेंटर विकास की कहानी में एक संभावित भूमिका के रूप में पहचाना है। वास्तव में, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी में ब्लैक बॉक्स की मुख्य क्षमता ने ग्लोबल स्तर पर बढ़ते डेटा सेंटर की मांग को पूरा करने में खुद को अच्छी तरह से पेश किया है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लैक बॉक्स की वित्तीय किस्मत - एस्सार ग्रुप की कंपनी एजीसी नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद - बदल गई है। अपने बदलाव के पहले फेज में इसने वित्त वर्ष 22-25 में EBITDA मार्जिन को 420bps तक बढ़ाया और इसी अवधि में 40% EPS CAGR दिया।

Black Box Share Price Target

जेएम फाइनेंशियल ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 670 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अगले 12 महीने में अपने करंट मार्केट प्राइस 504 रुपये (ब्रोकरेज की रिपोर्ट के मुताबिक) से 32.9% ऊपर जाएगा।

ब्लैक बॉक्स के बारे में

ब्लैक बॉक्स एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है, जो ग्लोबल कॉरपोरेट्स को एंटरप्राइज नेटवर्क (प्राइवेट LTE, क्लाउड नेटवर्क, LAN/WAN) और कनेक्टिविटी (फाइबर, IoT) बनाने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है।

इसके क्लाइंट में बैंक ऑफ अमेरिका, मेटा, इंटेल, डिज्नी आदि जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल हैं।

Black Box Share Price

शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है और शेयर बीएसई पर 24.90 रुपये चढ़कर 523 रुपये पर है।

