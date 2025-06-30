Karnataka Bank Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक कर्नाटक बैंक लिमिटेड (Karnataka Bank Ltd) के शेयर में आज 7% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक का शेयर सुबह 10:30 बजे तक बीएसई पर 7.15% या 14.85 रुपये टूटकर 192.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.06% या 14.66 रुपये गिरकर 192.99 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

यह गिरावट की पीछे की वजह बैंक के एमडी और सीईओ श्रीकृष्णन हरि हर सरमा का इस्तीफा है। दरअसल बीते रविवार 29 जून को बैंक ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी की श्रीकृष्णन हरि हारा सरमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसे मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है।

बैंक ने बताया कि यह इस्तीफा 15 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा। सरमा ने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है, जिसमें मुंबई वापस जाने का उनका निर्णय भी शामिल है।

इसके अलावा बैंक ने यह भी जानकारी दी है कि श्रीकृष्णन हरि हर सरमा के अलावा बैंक के कार्यकारी निदेशक शेखर राव ने भी मंगलुरु में ट्रांसफर होने में असमर्थता और अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। बोर्ड ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और यह 31 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा।

इन दोनों के इस्तीफे के बाद बैंक ने नए एमडी और सीईओ के साथ-साथ नए कार्यकारी निदेशक के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए एक सर्च समिति का गठन किया है।

बैंक ने एक अनुभवी वरिष्ठ बैंकर को मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में नियुक्त किया है जो 02 जुलाई, 2025 को कार्यभार संभालेंगे।

Karnataka Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो बैंक का शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल के दौरान शेयर 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 200 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 368 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।