Newsशेयर बाज़ारSBI और LIC के निवेश वाली कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, शानदार रहा कंपनी का मुनाफा

SBI और LIC के निवेश वाली कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, शानदार रहा कंपनी का मुनाफा

SBI और LIC के निवेश वाली कंपनी ने चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। आइए, जानते हैं कि पहली तिमाही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 15:18 IST
पैसालो डिजिटल (Paisalo Digital) ने चालू कारोबारी साल की तिमाही नतीजे जारी कर दिये हैं। अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। आइए, जानते हैं कि कंपनी का तिमाही नतीजा कैसा रहा है।

कैसी रही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 
चालू कारोबारी साल यानी 2025-26 की पहली तिमाही (Q1) में कंपनी की कमाई ₹218.70 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा है। वहीं मुनाफा भी बढ़कर ₹47.17 करोड़ हो गया, जो कि 13.7% की बढ़त है।

पैसालो डिजिटल के बारे में

पैसालो डिजिटल कोई बैंक नहीं है। ये ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो छोटे कामों के लिए लोन देती है। उदाहरण के तौर पर दुकान खोलना, गाय-भैंस खरीदना या फिर सिलाई का काम शुरू करने के लिए कंपनी लोन देती है।

इस कंपनी की पकड़ गांवों और छोटे शहरों में बहुत मजबूत है। देशभर में इसके 3,500 से ज्यादा ऑफिस हैं और अब तक करीब 94 लाख लोगों को लोन दिया जा चुका है। कंपनी का कहना है कि वो ऐसे लोगों को लोन देती है जिनसे पैसा वापस मिलना तय होता है।

बड़ी कंपनियां भी कर रही निवेश

SBI लाइफ इंश्योरेंस और LIC जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इसमें पैसा लगाया है। इसका मतलब साफ है कि पैसालो पर इन बड़ी कंपनियों को भी भरोसा है। शेयर मार्केट में भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनी के शेयर में करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
