SBI और LIC के निवेश वाली कंपनी ने जारी किया तिमाही नतीजा, शानदार रहा कंपनी का मुनाफा

पैसालो डिजिटल (Paisalo Digital) ने चालू कारोबारी साल की तिमाही नतीजे जारी कर दिये हैं। अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। आइए, जानते हैं कि कंपनी का तिमाही नतीजा कैसा रहा है।

कैसी रही कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

चालू कारोबारी साल यानी 2025-26 की पहली तिमाही (Q1) में कंपनी की कमाई ₹218.70 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा है। वहीं मुनाफा भी बढ़कर ₹47.17 करोड़ हो गया, जो कि 13.7% की बढ़त है।

पैसालो डिजिटल के बारे में

पैसालो डिजिटल कोई बैंक नहीं है। ये ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो छोटे कामों के लिए लोन देती है। उदाहरण के तौर पर दुकान खोलना, गाय-भैंस खरीदना या फिर सिलाई का काम शुरू करने के लिए कंपनी लोन देती है।

इस कंपनी की पकड़ गांवों और छोटे शहरों में बहुत मजबूत है। देशभर में इसके 3,500 से ज्यादा ऑफिस हैं और अब तक करीब 94 लाख लोगों को लोन दिया जा चुका है। कंपनी का कहना है कि वो ऐसे लोगों को लोन देती है जिनसे पैसा वापस मिलना तय होता है।

बड़ी कंपनियां भी कर रही निवेश

SBI लाइफ इंश्योरेंस और LIC जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इसमें पैसा लगाया है। इसका मतलब साफ है कि पैसालो पर इन बड़ी कंपनियों को भी भरोसा है। शेयर मार्केट में भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। कंपनी के शेयर में करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है।