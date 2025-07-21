scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारकेमिकल और प्लास्टिक कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, स्टॉक पहुंचा ऑलटाइम हाई

केमिकल और प्लास्टिक कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, स्टॉक पहुंचा ऑलटाइम हाई

सोमवार के कारोबारी सत्र में केमिकल और प्लास्टिक कंपनी Tainwala Chemical and Plastic के शेयर ऑल-टाइम हाई पहुंच गया। इस शेयर ने निवेशकों को 9000 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 12:41 IST
mic electronics ltd share
mic electronics ltd share

21 जुलाई 2025 को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन कुछ ही देर में बाजार में रौनक लौट आई। इसी तेजी के माहौल में एक छोटी लेकिन दमदार कंपनी ने निवेशकों का ध्यान खींचा। हम बात कर रहे हैं तैनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक लिमिटेड की, जिसके शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी का शेयर इंट्राडे में 246 रुपये के हाई तक पहुंचा, जो मार्च 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

तीन महीने बाद दिखी तेजी

तैनवाला केमिकल के शेयरों में मार्च के बाद अब जाकर जोरदार उछाल आया है। मार्च 2025 में इसने 244 रुपये का उच्चतम स्तर बनाया था, जो आज टूट गया और अब नया हाई 246 रुपये पर बन चुका है। फिलहाल यह शेयर 238.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के पीछे बाजार में आई पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ-साथ कंपनी की मजबूत पकड़ भी एक वजह मानी जा रही है।

एक साल में 24% से ज्यादा रिटर्न

कंपनी ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को 24 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ₹220 करोड़ के मार्केट कैप वाली तैनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक लिमिटेड एक माइक्रोकैप कंपनी है। इसका मुख्य कारोबार प्लास्टिक शीट्स का निर्माण करना है, साथ ही यह कमोडिटी और शेयरों की ट्रेडिंग में भी सक्रिय है।

ट्रेडिंग वॉल्यूम में आया उछाल

इस कंपनी के शेयरों में आमतौर पर बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है। रोजाना जहां 20,000 शेयरों का लेन-देन होता है, वहीं आज यानी 21 जुलाई को ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़कर करीब साढ़े 6 लाख शेयरों तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी इस स्टॉक में तेजी से बढ़ी है।

लॉन्ग टर्म में 9000% रिटर्न

तैनवाला केमिकल का प्रदर्शन लंबे समय में शानदार रहा है। बीते 5 सालों में कंपनी के शेयरों ने 350 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर अधिकतम अवधि की बात करें तो यह रिटर्न 9000% के पार जा चुका है। यानी जिसने इस कंपनी में लंबे समय पहले निवेश किया, वह आज करोड़पति हो चुका होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 21, 2025