केमिकल और प्लास्टिक कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, स्टॉक पहुंचा ऑलटाइम हाई

21 जुलाई 2025 को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन कुछ ही देर में बाजार में रौनक लौट आई। इसी तेजी के माहौल में एक छोटी लेकिन दमदार कंपनी ने निवेशकों का ध्यान खींचा। हम बात कर रहे हैं तैनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक लिमिटेड की, जिसके शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कंपनी का शेयर इंट्राडे में 246 रुपये के हाई तक पहुंचा, जो मार्च 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

तीन महीने बाद दिखी तेजी

तैनवाला केमिकल के शेयरों में मार्च के बाद अब जाकर जोरदार उछाल आया है। मार्च 2025 में इसने 244 रुपये का उच्चतम स्तर बनाया था, जो आज टूट गया और अब नया हाई 246 रुपये पर बन चुका है। फिलहाल यह शेयर 238.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस तेजी के पीछे बाजार में आई पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ-साथ कंपनी की मजबूत पकड़ भी एक वजह मानी जा रही है।

एक साल में 24% से ज्यादा रिटर्न

कंपनी ने बीते एक साल में अपने निवेशकों को 24 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ₹220 करोड़ के मार्केट कैप वाली तैनवाला केमिकल एंड प्लास्टिक लिमिटेड एक माइक्रोकैप कंपनी है। इसका मुख्य कारोबार प्लास्टिक शीट्स का निर्माण करना है, साथ ही यह कमोडिटी और शेयरों की ट्रेडिंग में भी सक्रिय है।

ट्रेडिंग वॉल्यूम में आया उछाल

इस कंपनी के शेयरों में आमतौर पर बहुत कम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है। रोजाना जहां 20,000 शेयरों का लेन-देन होता है, वहीं आज यानी 21 जुलाई को ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़कर करीब साढ़े 6 लाख शेयरों तक पहुंच गया। यह दर्शाता है कि निवेशकों की दिलचस्पी इस स्टॉक में तेजी से बढ़ी है।

लॉन्ग टर्म में 9000% रिटर्न

तैनवाला केमिकल का प्रदर्शन लंबे समय में शानदार रहा है। बीते 5 सालों में कंपनी के शेयरों ने 350 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर अधिकतम अवधि की बात करें तो यह रिटर्न 9000% के पार जा चुका है। यानी जिसने इस कंपनी में लंबे समय पहले निवेश किया, वह आज करोड़पति हो चुका होगा।