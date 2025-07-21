Tata Capital IPO Update: टाटा ग्रुप की प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंस (NBFC) कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital) ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए सेबी के पास एक अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल करने का प्लान कर रही है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, इस IPO में 21 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि टाटा संस और अन्य शेयरधारक लगभग 26.6 करोड़ शेयर बेचेंगे। Tata Capital इस IPO से लगभग $2 बिलियन (₹17,200 करोड़) जुटाने की तैयारी में है।

यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक की उस शर्त को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसमें ‘अपर लेयर’ श्रेणी की सभी एनबीएफसी कंपनियों को सितंबर तक शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य किया गया है। टाटा कैपिटल को पहले ही सेबी से अपने कॉन्फिडेंशियल DRHP के लिए मंजूरी मिल चुकी है।

IPO से पहले कंपनी ने ₹343 प्रति शेयर की दर से राइट्स इश्यू लॉन्च किया था, जिससे ₹1,751.85 करोड़ जुटाए गए। इस पूंजी का उपयोग Tata Motors Finance के साथ विलय के बाद बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।

हालांकि, राइट्स इश्यू के कम वैल्यू पर आने के चलते Tata Capital के अनलिस्टेड शेयरों में तेज गिरावट देखी गई। ये शेयर ₹1,050-1,100 के स्तर से गिरकर ₹750-800 तक आ गए। राइट्स इश्यू के समय कीमत करीब ₹900 थी।

Altius Investech के CEO संदीप जिनोडिया का मानना है कि IPO का वैल्यू राइट्स इश्यू के थोड़ा ऊपर हो सकता है, और अनलिस्टेड बाजार में और गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो Tata Capital ने वित्त वर्ष 2024-25 में शानदार नतीजे दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर ₹3,655 करोड़ पहुंच गया, जबकि कुल राजस्व 56% की छलांग लगाकर ₹28,313 करोड़ रहा। मार्च तिमाही में भी कंपनी ने ₹1,000 करोड़ का मुनाफा और ₹7,478 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया।

13 जून 2025 तक की शेयरहोल्डिंग के अनुसार, Tata Sons की कंपनी में 88.58% हिस्सेदारी है, जबकि अन्य Tata Group कंपनियों की 6.95% हिस्सेदारी है। International Finance Corporation और कुछ व्यक्तिगत निवेशकों के पास 1.80% शेयर हैं।