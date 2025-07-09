शेयर बाजार की मशहूर निवेशक डॉली खन्ना ने इस बार जून तिमाही (Q1FY26) में Chennai Petroleum Corporation के शेयरों से प्रॉफिट बुकिंग किया है। पिछले कुछ महीनों से चेन्नई पेट्रोलियम (Chennai Petroleum Share) के शेयर ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब आम निवेशकों को भी इस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए।

क्या है स्टॉक का प्राइस?

चेन्नई पेट्रो के शेयर बुधवार को तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर 734.70 रुपये पर खुले और थोड़ी देर में ₹755.55 के हाई लेवल पर पहुंच गए। दोपहर 2.30 बजे कंपनी के शेयर 0.25 फीसदी की तेजी के साथ ₹736.05 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। चेन्नई पेट्रोलियम के शेयर जून तिमाही में करीब 11% चढ़े हैं।

डॉली खन्ना की हिस्सेदारी में गिरावट

BSE पर जारी डेटा के मुताबिक मार्च 2025 तिमाही (Q4FY25) तक डॉली खन्ना के पास कंपनी के 16,18,520 शेयर थे। इसका मतलब है कि डोली के पास कंपनी के कुल हिस्सेदारी का 1.09% हिस्सा था। अब जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में उनका नाम टॉप शेयरहोल्डर्स की सूची से हट गया। इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्होंने कुछ या सारे शेयर बेच दिए हैं या फिर उनकी हिस्सेदारी 1% से नीचे आ गई।

SEBI नियमों के अनुसार अगर किसी शेयरधारक की हिस्सेदारी 1% से कम होती है तो कंपनी को उसका नाम पब्लिक करने की जरूरत नहीं होती।

शेयर की कैसी परफॉर्मेंस (Chennai Petroleum Share Performance)

जुलाई महीने में अब तक चेन्नई पेट्रोलियम के शेयर करीब 8% चढ़ें है। कंपनी के स्टॉक में लगातार तीसरे महीने तेजी आई है। अगर पूरे साल की बात करें तो YTD के आधार पर स्टॉक करीब 16% चढ़ चुका है।

क्या है स्टॉक का टारगेट प्राइस (Chennai Petroleum Share Target Price)

BP Equities का मानना है कि कंपनी के तकनीकी और फंडामेंटल पक्ष दोनों मजबूत हैं। कंपनी ने 10.45 MMT का क्रूड थ्रूपुट हासिल किया है। अब कंपनी Navratna स्टेटस की ओर बढ़ रही है।

ब्रोकरेज का कहना है कि इस स्टॉक को ₹708–₹712 की रेंज में खरीदा जा सकता है और इसका टारगेट ₹769 रखा गया है। वहीं स्टॉपलॉस ₹672 पर रखना चाहिए।