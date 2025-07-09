LIC और SBI की हिस्सेदारी वाले 30 रुपये वाला शेयर 10% चढ़ा, जानें अचानक आई तेजी के बाद स्टॉक खरीदना कितना सही?

बुधवार को Paisalo Digital Ltd के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर करीब 12.3% बढ़कर ₹34.20 के भाव पर पहुंच गया। मंगलवार को कंपनी के शेयर ₹30.46 पर क्लोज हुए थे। हालांकि शेयर अब भी अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तर ₹81.95 से काफी नीचे है।

SBI को बेचे गए कमर्शियल पेपर्स

कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। Paisalo Digital ने अपनी ऑपरेशंस और फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में फैसला किया कि वो देश के सबसे बड़े बैंक State Bank of India (SBI) को कमर्शियल पेपर्स यानी CPs बेचेगी। इसके तहत कंपनी ने SBI को 600 CPs बेचे, जिससे उसे कुल ₹29.44 करोड़ की फंडिंग मिली। इन पेपर्स की मैच्योरिटी 63 दिन की है और इन्हें 4 सितंबर 2025 को ₹30 करोड़ में रिडीम किया जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में IDBI Bank लिमिटेड ने "Issuing and Paying Agent" की भूमिका निभाई।

क्या है कमर्शियल पेपर्स का मतलब?

कमर्शियल पेपर्स एक तरह का कर्ज होता है, जिसे कंपनियां बिना किसी गारंटी के जारी करती हैं। Paisalo Digital ने इस सौदे से 11% की यील्ड पर पैसे जुटाए हैं, जिससे उसके रोजमर्रा के कामकाज को और मजबूती मिलेगी।

Paisalo Digital के बारे में

Paisalo Digital एक NBFC (Non-Banking Financial Company) है। यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में छोटे लोन देने का काम करती है। यह कंपनी Reserve Bank of India से रजिस्टर्ड है और देशभर में 3,500 से ज्यादा टचपॉइंट्स के जरिए अपनी सर्विस देती है। Paisalo खासतौर पर "को-लेंडिंग" यानी बैंकों के साथ मिलकर लोन देने के मॉडल पर काम करती है।

शेयर खरीदे या नहीं?

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Paisalo Digital के शेयर ने ₹28–30 के बीच लंबे समय से फंसे रहने के बाद अब ऊपर की तरफ जोरदार ब्रेकआउट दिखाया है। अगर ये ₹32 से ऊपर टिक गया, तो आगे ₹36 से ₹38 तक जा सकता है। अभी बाजार में खरीदारी का रुख मजबूत लग रहा है। लेकिन अगर इस लेवल पर रुकावट आई, तो थोड़ी देर के लिए शेयर थम भी सकता है या थोड़ा नीचे आ सकता है। लंबी रेस में अच्छी तेजी तब आएगी जब ये ₹45 से ऊपर जाएगा।