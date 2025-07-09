टेक्सटाइल कंपनी ने ₹18.51 करोड़ के शेयर किए अलॉट, 40 रुपये से कम वाले छुटकू स्टॉक पर रखें नजर
स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी Vishal Fabrics के शेयर फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने बताया कि उसने ₹18.51 करोड़ के शेयर अलॉट किये हैं।
Vishal Fabrics Limited ने एक बड़ा कॉर्पोरेट फैसला लिया है। कंपनी ने 8 जुलाई 2025 को हुई बैठक में 80 लाख से ज्यादा वॉरंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दी है। इससे कंपनी को करीब ₹18.51 करोड़ की फंडिंग मिली है। बैठक के इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।
बुधवार को कंपनी के शेयर 39.20 रुपये प्रति शेयर पर खुले और थोड़ी देर में ₹38.15 पर आ गए। इंट्रा-डे में स्टॉक ने ₹39.40 के हाई लेवल को टच किया। दोपहर 12.20 बजे कंपनी के शेयर (Vishal Fabrics Share) 0.54 फीसदी गिरकर ₹38.50 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।
किसे मिले नए शेयर?
इन शेयरों का अलॉटमेंट Elysian Wealth Fund को किया गया है। यह पहले Silver Stallion Limited के नाम से जानी जाती थी। यह एक Non-Promoter, Public Category निवेशक है। बता दें कि यह पूरा अलॉटमेंट Preferential Basis पर किया गया है।
इस अलॉटमेंट में हर वॉरंट की कीमत ₹30.60 तय की गई थी। पहले निवेशक ने ₹7.65 प्रति वॉरंट देकर वॉरंट्स लिए थे। अब निवेशक ने बाकी 75% यानी ₹22.95 प्रति वॉरंट का पेमेंट कर दिया है। इस आधार पर 8067176 वॉरंट्स को इक्विटी शेयरों में बदला गया, जिससे कंपनी को ₹18.51 करोड़ की रकम मिली।
इस शेयर अलॉटमेंट के बाद कंपनी की Issued and Paid-up Capital बढ़कर ₹108.80 करोड़ हो गई है। अब कुल शेयरों की संख्या 21.76 करोड़ हो गई है, जिनका फेस वैल्यू ₹5 प्रति शेयर है।
शेयर की परफॉर्मेंस (Vishal Fabrics Share Performance)
विशाल फैब्रिक्स एक पेनी स्टॉक है। इस वजह से शेयर में उतार-चढ़ाव बना रहता है। पिछले एक महीने में स्टॉक में 13 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने 6 महीने में 17 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में शेयर में 54 फीसदी की तेजी आई। कंपनी का मार्केट-कैप 782.89 करोड़ रुपये है।