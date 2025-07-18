NFO Alert: इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक नए एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की एंट्री हुई है। इस नए म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है कैपिटलमाइंड एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Capitalmind Asset Management Pvt. Ltd.)

कैपिटलमाइंड एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने आज अपनी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम, कैपिटलमाइंड फ्लेक्सी कैप फंड (Capitalmind Flexi Cap Fund), के लॉन्च की घोषणा की है।

यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करती है। यह नया फंड ऑफर (NFO) 18 जुलाई, 2025 यानी आज से खुल चुका है। निवेशक इसे 28 जुलाई, 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

क्वांटिटेटिव रिसर्च, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टर-फर्स्ट थिंकिंग में अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध ये म्यूचुअल फंड कंपनी अब कैपिटलमाइंड फ्लेक्सी कैप फंड के माध्यम से इन खूबियों को रेगुलेट करगी।

कैपिटलमाइंड म्यूचुअल फंड के सीईओ दीपक शेनॉय ने कहा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कैपिटलमाइंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (CFSL) में वर्षों के इंटरनल रिसर्च और रियल टाइम एग्जिक्यूशन के बाद, कैपिटलमाइंड ने एक स्वामित्व ढांचा विकसित किया है जो बाजार की गति के अनुकूल हो जाता है।

एनएफओ अवधि के दौरान निवेशकों को न्यूनतम ₹5,000 का Lumpsum निवेश करना होगा। वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के लिए, न्यूनतम छह किश्तों के साथ प्रति किश्त ₹1,000 है।

कंपनी के प्रेस रिलीज के मुताबिक निवेशक न्यूनतम ₹1,000 के साथ भी इस स्कीम में स्विच कर सकते हैं। एक साल से कम अवधि के निवेश पर लागू एनएवी का 1% एक्जिट लोड लागू होता है। यह फंड रेगुलर और डायरेक्ट दोनों तरह से ग्रोथ ऑप्शन देती है।

प्रेस रिलीज के मुताबिक यह फंड न्यूनतम 65% इक्विटी और इक्विटी-संबंधित उपकरणों में, और अधिकतम 35% डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट उपकरणों में अलॉट करेगा, साथ ही REITs और INVITs में 10% तक निवेश करने का प्रावधान भी है।

Capitalmind के बारे में

कैपिटलमाइंड म्यूचुअल फंड, कैपिटलमाइंड एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कैपिटलमाइंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

इस फंड के सीईओ दीपक शेनॉय है। इस फंड का उद्देश्य सक्रिय रूप से प्रबंधित योजनाएं तैयार करना है जो खुदरा निवेशकों, उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स को विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करती हैं।