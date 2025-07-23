पैसे रखें तैयार! अगले हफ्ते खुल रहा NBFC का आईपीओ, जानें प्राइस बैंड से लेकर लिस्टिंग तक की जानकारी

IPO इन्वेस्टर के लिए निवेश का बड़ा मौका आ गया है। अगल हफ्ते Laxmi India Finance का आईपीओ खुलेगा। आइए, इस आईपीओ के बारे में जानते हैं।

कितनी कीमत पर मिलेंगे शेयर? (Laxmi India Finance IPO Price Band)

Laxmi India Finance IPO 29 जुलाई से खुलेगा और 31 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। इस IPO का प्राइस बैंड (Laxmi India Finance IPO Price Band) ₹150 से ₹158 प्रति शेयर तय किया गया है। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है। इस आईपीओ के एक लॉट में 94 शेयर हैं। इसका मतलब है कि निवेशकों को कम से कम ₹14,852 का निवेश करना होगा।

किसे कितना मिलेगा हिस्सा?

इस ऑफर में 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए रखा गया है। वहीं, नॉन-इंस्टिट्यूशनल इंवेस्टर्स (NIIs) के लिए 15% और रिटेल निवेशकों (Retail Investors) के लिए 35% तय किया गया है। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए 1.6 लाख से ज्यादा शेयर रिजर्व किए हैं।

कब होगी लिस्टिंग? (Laxmi India Finance IPO Listing Date)

शेयर अलॉटमेंट (IPO Allotment) 1 अगस्त को तय किया जाएगा। इसके बाद 4 अगस्त को रिफंड मिलेगा और शेयर डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 5 अगस्त को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।

Laxmi India Finance IPO के बारे में

इस पब्लिक ऑफर में कुल 1.6 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। इसमें से 1.04 करोड़ शेयर फ्रेश इश्यू (Fresh Issue) हैं यानी इससे कंपनी को फंड मिलेगा। वहीं, बाकी 56.38 लाख शेयर प्रमोटर्स बेचेंगे, जिससे उन्हें पैसा मिलेगा। इसे ऑफर फॉर सेल (Offer for Sale) कहते हैं।

इस IPO को PL Capital Markets Private Limited लीड मैनेजर की भूमिका निभा रहा है और MUFG Intime India Pvt. Ltd. (Link Intime) इसका रजिस्ट्रार है।

Laxmi India Finance के बारे में

Laxmi India Finance एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) है। ये कंपनी छोटे लोन (Loan) देने और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्टिव है। IPO से मिलने वाली रकम से कंपनी अपना लोन पोर्टफोलियो बढ़ाएगी और अपना बिजनेस मजबूत करेगी।